Soares köpft sich zum Derbyhelden: Meppen ringt Oldenburg vor Rekordkulisse nieder

Ein Derby mit Zuschauerrekord gab es am Mittwochabend in der Regionalliga Nord zu sehen: Mit 3:2 bezwang der SV Meppen in einem unterhaltsamen Duell den VfB Oldenburg. Der SVM ist vorerst auf einen Punkt an der Spitze dran.

Es war der aus Sicherheitsgründen vorverlegte Auftakt des 21. Spieltags: Die Heimelf, die zuletzt mit 1:0 beim Bremer SV gewann, startete auf zwei Positionen verändert: Für den kurzfristig erkrankten Kapitän Willi Evseev und Lars Spit (Bank) begannen der zuletzt gesperrte Marek Janssen sowie Niclas Wessels. Der Gast, dessen Auftakt bei Kellerkind Kilia Kiel mit einem 0:0 eher unbefriedigend verlief, wechselte ebenfalls doppelt: Rafael Brand und Drilon Demaj ersetzten Linus Schäfer (gesperrt) und den ehemaligen Meppener Max Wegner.

Vor einer Top-Kulisse - 9621 Zuschauer sahen das Spiel in der Hänsch-Arena - klingelte es gleich mit der ersten Torchance: Ein vertikaler Ball aus dem Mittelfeld von Janssen landete beim startenden Christopher Schepp, der aus rund 12 Metern halbrechter Position perfekt unter die Latte traf - 1:0 für Meppen (4.).

Brand und Demaj drehen die Partie

In Folge näherten sich die Gäste wiederholt offensiv an, produzierten ein paar harmlose Abschlüsse. Dann aber landete eine Bogenlampe aus der eigenen Hälfte bei Brand, der alleine vor dem Kasten mit einem Heber für den 1:1-Ausgleich sorgte - Gegenspieler Luis Sprekelmeyer monierte vergeblich ein Foulspiel (19.). Nun war wieder Meppen an der Reihe - und zwar brandgefährlich: Sowohl bei Luca Prasse (22.) als auch bei Jonathan Wensing (23.) fehlten nur Zentimeter.

Doch in Folge befreiten sich die Oldenburger etwas und drehten das Spiel nach rund einer halben Stunde in ihre Richtung: Eine Flanke aus dem Halbfeld verlängerte Demaj per Kopf in die Maschen - 2:1 für den VfB (32.). In den Minuten bis zur Pause versuchte sich der SVM an einer Reaktion, verstrickte sich dabei aber immer wieder in Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen. Klare Aktionen sprangen nicht mehr heraus.

Janssen gleicht wieder aus

Der zweite Durchgang startete mit viel Mittelfeldgeschehen, Oldenburg verpasste bei einer Doppelchance - unter anderem traf Aurel Loubongo nach einem Gewühl im Strafraum aus kurzer Distanz nur die Latte - das 3:1 (54.). Meppen kam nicht wirklich ins Rollen, glich mit der ersten gelungenen Aktion aber dennoch aus: Goalgetter Janssen bekam am Strafraum einen zweiten Ball und jagte das Leder aus 16 Metern zum 2:2 unter die Latte (60.).

Die Partie war nun völlig offen - mit Chancenvorteil Meppen: Schepp (76.) und Marvin Benjamins (80.) prüften Keeper Jhonny Peitzmeier, und dann segelte eine Freistoßhereingabe in den Strafraum auf den Kopf von Bruno Soares, der das 3:2 für den SV Meppen ins Eck verlängerte (81.). Die erneute Führung der Heimelf - auf die Oldenburg keine Antwort mehr fand. Viel mehr verpasste Meppens Tim Möller mit einem Pfostenschuss einen weiteren Treffer (90.+5).

So blieb es am Ende einer unterhaltsamen Partie bei einem durchaus verdienten Sieg des SVM, der damit vorerst bis auf einen Zähler an der Tabellenspitze dran ist. Weiter geht es für die Elf von Adrian Alipour am Sonntag, den 18. Februar, im Top-Spiel gegen Hannover 96 II. Der VfB Oldenburg spielt am selben Tag zu Hause gegen Weiche Flensburg um den ersten Sieg im neuen Jahr.