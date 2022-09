Elversberg spielt erstmals unentschieden - Meppen kommt nicht vom Fleck

Aufsteiger Elversberg spielt erstmals remis und muss 1860 in der Tabelle etwas ziehen lassen. Die Meppener kommen weiterhin nicht vom Fleck, können sich aber über einen Punkt gegen einen starken Gegner freuen.

Keine Tore in Meppen: Auch weil Kersten (Mi.) und auf der anderen Seite Kristof verlässlich parierten. IMAGO/Eibner

Meppens Trainer Stefan Krämer nahm nach dem 1:1 in Halle vier Änderungen vor: Neuzugang Kraulich und Dombrowka kamen für Puttkammer und Risch (beide Bank) in die Viererkette. Im offensiven Mittelfeld ersetzten Hemlein und Piossek Kleinsorge und Käuper (beide Bank).

Elversberg-Coach Steffen Horst musste nach dem 1:0 gegen Waldhof Mannheim eine Personalie verändern. SVE-Kapitän Conrad verpasste die Partie Gelb-Rot-gesperrt. Für ihn kam Menke in die Innenverteidigung. Auf der Bank saß Bremen-Leihgabe Woltemade.

Die Tabelle der 3. Liga

Die Partie begann relativ ruhig. Die Meppener hatten vor heimischem Publikum etwas mehr Ballbesitz, gefährlich wurde es aber erst in de 11. Minute: Abifade brachte die Kugel scharf in die Mitte zur Pourié, der den Fuß hinhielt, aber knapp verpasste.

Elversberg wacht auf

Auf der Gegenseite wirkte die Chance wie ein Wachmacher. Elversberg war ab sofort angriffslustig und verzeichnete direkt ebenfalls eine Großchance: Koffis Schuss konnte Kersken aber dank einer klasse Reaktion abwehren (12.). In der Folge blieb der Aufsteiger am Drücker, doch auch Neubauer (14.) und Rochelt (18.) trafen nicht ins Netz.

Dann kam aus dem Nichts wieder der SVM, doch auch auf der anderen Seite ging die Kugel nicht rein. Piossek verzog aus zehn Metern unbedrängt (20.). Die Partie entwickelte sich zu einem munteren Schlagabtausch, der im letzten Drittel des ersten Durchgangs aber abflachte. So ging es leistungsgerecht mit 0:0 in die Pause.

Woltemade mit dem Debüt

Zum zweiten Durchgang kam Woltemade dann aufs Feld, doch viel konnte auch der Bundesliga-erfahrende Stürmer erstmal nicht ausrichten. Seine Kollegen in der Abwehr machten sich dagegen erstmal das Leben selbst schwer: Ein hoher Rückpass von Menke überraschte Kristoß, der nur zusehen konnte wie der Ball knapp am Pfosten vorbeisprang. Glück für die SVE.

In der Folge blieb das Offensivspiel beider Mannschaften aktiv, ohne die ganz großen Chancen herauszuspielen. Neubauers Nachschuss (68.) konnte Kersken parieren, wenig später ging Woltemade im Strafraum zu Fall, doch für den Unparteiischen zu wenig für einen Strafstoß (74.).

Die Schlussphase bot dann noch ein bisschen mehr Gefahr: Erst schoss Neubauer an die Latte (75.), auf der anderen Seite zielte der eingewechselte Faßbender erst knapp daneben (79.) und rutschte dann am Ball vorbei (80.). Weil das Leder aber in Meppen einfach nicht ins Netz wollte, trennten sich beide Teams letztlich gerecht mit 0:0.

Der SVM kommt damit nicht in der Tabelle nicht Fleck und Elversberg muss 1860 München auf drei Punkte ziehen lassen. Es ist das erste Unentschieden für den Klub aus dem Saarland.

Weiter geht es für Meppen am Montag, den 12. September, mit dem Duell gegen den SC Verl (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Die SV Elversberg trifft bereits am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf 1860 München.