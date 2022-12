Meppen: Gastspiel beim FC Emmen abgesagt

Das Freundschaftsspiel des SV Meppen beim niederländischen Erstligisten FC Emmen wurde aufgrund einiger Krankheitsfälle abgesagt. Am kommenden Donnerstag kommt der SV Werder Bremen nach Niedersachsen.

Aufgrund einiger Krankheitsfälle muss das Testspiel des SV Meppen beim FC Emmen ausfallen. Das gab der Tabellenvorletzte der 3. Liga auf der vereinseigenen Website bekannt, das Freundschaftsspiel wäre für die Niedersachsen der erste Test der Wintervorbereitung gewesen.

Letzter Test in 2022 gegen Werder

Nun muss das Team von Stefan Krämer bis zum kommenden Donnerstag warten, wenn mit dem SV Werder Bremen der Bundesligaaufsteiger zu Gast am Meppener Trainingsgelände sein wird. Dieser Test ist für den Drittligisten gleichzeitig der Letzte im Kalenderjahr 2022, bevor es am 6. Januar gegen die Fortuna aus Düsseldorf geht.

In den Ligabetrieb steigt die Krämer-Elf am Sonntag, 15. Januar, bei der SG Dynamo Dresden wieder ein, ab 13 Uhr (LIVE! bei kicker) rollt die Kugel nach über zwei Monaten Winterpause wieder. Nach nur 13 Punkten aus 17 Spielen brauchen die Meppener im Kalenderjahr 2023 eine deutliche Leistungssteigerung, um den Abstieg in die Regionalliga verhindern zu können.