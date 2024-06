Meppen freut sich über Janssen-Verbleib - und auf den HSV

Der Kader des SV Meppen nimmt immer schärfere Konturen an. Ganz wichtig: Torjäger Marek Janssen läuft weiter für den Vizemeister auf. Auch zwei Routiniers sollen bleiben. Im DFB-Pokal kommt es zum Nord-Duell gegen einen "Top-Gegner, der Zuschauer mitbringt."

Marek Janssen will beim SV Meppen weiter reifen. IMAGO/Werner Scholz

Mit 20 Treffern war der 27-jährige Janssen viertgefährlichster Schütze in der Regionalliga Nord. Zudem traf er zweimal im Niedersachsenpokal. "Gut, dass er bleibt", klingt Heiner Beckmann erleichtert, "nach so einen Stürmer schauen auch andere", weiß der Sportvorstand. Der im Januar 2023 von BW Lohne gekommene 1,95 Meter lange Fußballer bestätigt Anfragen von höherklassigen Vereinen. Doch die Emsländer bemühten sich intensiv um den Verbleib des gebürtigen Ostfriesen.

In Gesprächen über einen längeren Zeitraum unterbreitete der Sportliche Leiter David Vrzogic auch ein "wertschätzendes Angebot". Der Verein habe sich bis zum Äußersten gestreckt. "Hier habe ich alles, was ich brauche", nannte Janssen "den Wohlfühlfaktor, die große Wertschätzung des Trainerteams, Freundin, Freunde und Familie" als wichtigste Grundlage seiner Entscheidung. Zudem wolle er als "Mensch weiter reifen". Im Kader für die nächste Saison, der bislang 19 Spieler umfasst, ist er der Älteste.

Rückkehrer Demaj

Janssen will noch mehr Verantwortung übernehmen, für die jüngeren Kicker Vorbild sein, bei dem sie sich etwas abschauen können. Dazu gehören sieben Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum. "Wir profitieren von zwei Jahren der A-Junioren in der Bundesliga", erklärt Beckmann. Aber das Meppener Aufgebot ist noch nicht komplett. Vrzogic befindet sich in intensiven Gesprächen, nicht nur mit Akteuren aus dem Kader dieser Serie. Dabei könnten Abwehrspieler Bruno Soares (35 Jahre) und Mittelfeldspieler Willi Evseev (32) Janssen noch als Methusalem des Teams ablösen.

Erfahrenster Neuzugang ist Offensivfußballer Leon Demaj (26/Fortuna Köln), der von 2017 bis 2019 zum Drittligaaufgebot des SVM gehörte. Nach der Rückkehr von Leihspieler Yigit Karademir zum VfL Osnabrück gibt es Handlungsbedarf in der Abwehr, zumal mit Niederländer Sander van Looy (26) noch keine Einigung erzielt worden ist. Beckmann hat die ebenfalls ausgeliehenen Marvin Benjamins (20/Preußen Münster) und Christopher Schepp (24/Arminia Bielefeld) noch nicht abgeschrieben: "Vielleicht geht noch was."

Im DFB-Pokal gegen den HSV

Verbessert hat der SV Meppen als Zuschauerkrösus, dessen Heimspiele 6185 Besucher im Schnitt sahen statt der vorsichtig kalkulierten 4000, seine finanzielle Situation durch das Erreichen der DFB-Pokal-Hauptrunde. Beim Duell gegen den Zweitligisten Hamburger SV wird die Hänsch-Arena ziemlich sicher ausverkauft sein. "Ein Top-Gegner, der Zuschauer mitbringt", weiß Beckmann vor dem ersten Pflichtspiel beider Traditionsvereine gegeneinander.

Schon unmittelbar nach der Auslosung erreichten ihn die ersten Kartenwünsche. Nach dem zweiten Tabellenplatz und zuletzt elf Pflichtspielen ohne Niederlage ist die Stimmung im Emsland gut. "Wir wollen ähnlich gut abschneiden wie in diesem Jahr", bestimmt Beckmann das neue Ziel vage. "Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen den nächsten Schritt machen", erklärt Janssen.