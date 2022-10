Meppen: Druck, aber auch Rückendeckung für Krämer

Form- wie Punktedelle haben den SV Meppen unter den Strich abrutschen lassen. Beim 1. FC Saarbrücken droht das zehnte Spiel ohne Dreier.

Ein Auswärtssieg steht für den SVM, aktuell Tabellen-17., in dieser Spielzeit noch nicht zu Buche (0/3/3). Ob ein Dreier in der Fremde ausgerechnet in Saarbrücken (bislang daheim 3/3/0) gelingt, wäre auch angesichts der Tatsache, dass der FCS unter Manager Rüdiger Ziehl zu neuer Stärke gefunden und seit der Entlassung von Uwe Koschinat zuletzt drei Siege gefeiert hat, eine Überraschung.

Apropos Entlassung: Die droht Stefan Krämer trotz einer neun Spiele anhaltenden Sieglosserie (0/4/5) zunächst nicht: Der Meppener Coach ließ wissen, dass es kein Ultimatum vom Verein gebe und Heiner Beckmann von der aktuellen Konstellation überzeugt sei. Es passe kein Blatt dazwischen, hatte sich der Sportvorstand selbst unter der Woche gegenüber der "NOZ" geäußert und dem aktuell erfahrensten Drittliga-Trainer das Vertrauen ausgesprochen.

An einen Rücktritt aus eigenen Stücken denkt der 55-jährige Krämer ebenfalls nicht und fordert wie Beckmann von seinen Schützlingen, sich dem Kampf gegen den Abstieg entschieden entgegen zu stemmen.