Meppen-Coach Schmitt: "Es ist geil, hier Fußball zu spielen"

Am Samstag gewann der SV Meppen im heimischen Stadion mit 2:0 gegen den SC Verl. Dass neben der Leistung auf dem Platz auch die Fans eine wichtige Rolle innehatten, wussten am Ende beide Trainer.

"6.000 Fans im Stadion gegen Verl zu haben, spricht für die Region. Es ist geil, hier Fußball zu spielen", lobte SVM-Coach Rico Schmitt die Fans der Emsländer. Von der Stimmung getragen konnte seine Mannschaft eine oftmals ideenlose Elf aus Verl überwinden und den zweiten Heimsieg der Saison einfahren. Der Sieg sei von Anfang an verdient gewesen, erklärte der 52-Jährige: "Es war eine super erste Halbzeit, mit dem Manko, dass wir nur 1:0 führen. Es war ein spielfreudiger Gegner und eine knifflige Aufgabe. In der 2. Halbzeit ist auch klar, dass der Gegner dann etwas anbieten muss."

Mit dem Seitenwechsel kam zwar der SCV des Öfteren auch in den Strafraum der Hausherren, so richtig brenzlig wurde es nicht - zumindest, was die Chancen angeht. Schmitt musste trotzdem leiden: "Es ging hin und her, es war Herzinfarkt-Fußball." Wohl auch, weil sich beide Mannschaften vor härteren Zweikämpfen nicht scheuten. Bereits in der ersten Halbzeit musste David Blacha verletzt vom Feld (36.).

Hitzige Stimmung "Neuland" für Verl

Vielleicht war auch die Atmosphäre schuld am hitzigen Spiel beider Mannschaften, zumindest sah Verls Coach Guerino Capretti das bei seiner Elf: "So eine Atmosphäre wie heute hatten wir als SC Verl noch nie, bis auf die Pokal-Spiele. Da müssen wir ruhig und cool bleiben und uns auf uns konzentrieren." Daraus sollen seine Jungs lernen, damit ein lautes Stadion beim nächsten Auswärtstrip kein "Neuland" mehr ist.

Beide Teams spielen schon am Dienstag wieder: Der SVM gastiert in Mannheim (19 Uhr, LIVE! bei kicker) - die Verler empfangen zeitgleich Eintracht Braunschweig.