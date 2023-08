Meppen-Coach Alipour: "Fakt ist: Ich spreche die Sprache der Jungen"

Im zweiten Anlauf landet er dann doch beim SV Meppen: Am Montag hat Adrian Alipour die Nachfolge des zurückgetretenen Ernst Middendorp angetreten. Es wird deutlich: Beim Regionalligisten ist nun ein anderer Trainertyp am Zug.

Fachmännisch und zuletzt auch in mehreren Gesprächen habe Alipour die Verantwortlichen überzeugt, erklärt Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann die schnelle Entscheidung des Vorstandes. "Er steht schon seit längerer Zeit sehr weit oben auf unserer Trainerliste."

Tatsächlich waren sich die Meppener am Ende der vergangenen Saison schon einmal mit dem 44-Jährigen praktisch einig. Beim 4:1-Sieg im letzten Drittliga-Heimspiel gegen Dynamo Dresden, nach dem Middendorp von den Fans gefeiert wurde, war er auch im Stadion. Am Ende kam die Zusammenarbeit aber zum damaligen Zeitpunkt nicht zustande.

Wenige Tage nach der Dresden-Partie entschied sich Middendorp dafür, künftig sowohl den Posten des Sportlichen Leiters als auch den des Trainers ausüben zu wollen. Natürlich sei er enttäuscht gewesen, dass es hinten raus nicht geklappt habe, so Alipour. Trotzdem habe er sich weiter die Spiele des SV Meppen angeschaut. "Und bin jetzt einfach nur glücklich und stolz, hier Trainer sein zu können. Das ist etwas ganz Besonderes für mich."

Empathie, Ruhe und Geduld

Bislang arbeitete Alipour in der Regionalliga Südwest und davor in der West-Staffel. Zuletzt stieg er mit Rot-Weiß Koblenz ab. Mit der Regionalliga Nord betritt Alipour nun fußballerisches Neuland: "Ich finde es super spannend, die neue Liga kennenzulernen. Das ist eine große Herausforderung, und darauf freue ich mich total drauf." Schwierigkeiten sieht er darin nicht. "Am Ende des Tages bereitet man die Spiele genauso vor wie in der Südwest oder West. Und von daher sehe ich da keine Probleme."

Der SV Meppen sieht in Alipour die perfekte Lösung für sein junges Team. Ob er die perfekte Lösung sei, könne er nicht beurteilen, sagt Alipour. "Fakt ist auf jeden Fall, ich spreche die Sprache der Jungen. Und verstehe auch die Jungen." Durch Empathie, Ruhe und Geduld versuche er, die jungen Spieler nicht nur einzeln voranzubringen, sondern sie auch taktisch so an den Männerfußball zu gewöhnen, dass sie irgendwann auch die nächsten Schritte gehen könnten, betont er.

Spagat finden

Nach drei Spieltagen übernimmt Alipour eine von seinem Vorgänger zusammengestellte Mannschaft. Die Zeit bis zu den ersten Aufgaben ist kurz. Natürlich hätte er gerne noch eine Vorbereitung gehabt, sagt der gebürtige Dortmunder. "Dass man da auch an seinen Abläufen und Ideen arbeiten kann." So müsse man halt den Spagat finden. Einerseits will der neue Coach seinen Spielern die wichtigsten Dinge als Input mit auf den Weg geben. Andererseits will er sie nach eigenen Worten nicht überfrachten.

Auffallend sind die Bemühungen Alipours, im Training für eine konzentrierte wie lockere Atmosphäre zu sorgen, positive Energie auszustrahlen sowie kommunikativ und nahbar zu sein.