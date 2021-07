Meppen bangt um Kapitän Leugers

Vier Tage vor dem ersten Spiel des SV Meppen der Drittligasaison 2021/22 bangen die Emsländer um einen Einsatz ihres Kapitäns.

Erst in der vergangenen Woche war Leugers von SVM-Coach Rico Schmitt in Absprache mit der Mannschaft erneut zum Spielführer bestimmt worden. Ob der 30-Jährige aber am Samstag zum Auftakt der Drittligasaison beim Halleschen FC (14 Uhr, LIVE! bei kicker) die Mannschaft auf das Feld führen wird, ist fraglich.

Denn wie der SVM am Dienstagabend mitteilte, hat sich Leugers im Training eine Knieverletzung zugezogen. Noch ist Art und Schwere der Verletzung nicht bekannt. Eine genaue Diagnose soll am Mittwoch bei weitergehenden Untersuchungen erstellt werden. Erst dann wird auch feststehen, ob, und falls ja, wie lange Leugers ausfallen wird.

Großes Verletzungspech bereits in der Saison 2021/22

Eine erneute Zwangspause wäre ein erneuter Rückschlag für Leugers, hinter dem eine schmerzhafte Saison liegt. Vor zwölf Monaten verpasste er ebenfalls den Saisonstart, nachdem ihm ein Knochen abgefräst werden musste. Nachdem er sich wieder herangekämpft hatte und zu vier Einsätzen gekommen war, fiel er wegen Achillessehnenproblemen für den Rest der Spielzeit aus. Dennoch kommt er für die Meppener seit 2016 auf 89 Drittligapartien sowie 31 Regionalligaspiele.