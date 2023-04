"Mentorin für neue Generation": Petkovic berät die DTB-Talente

Der Deutsche Tennis-Bund bekommt prominente Verstärkung. Andrea Petkovic hat künftig ein Auge auf die Talente.

Als "Mentorin für die neue Generation" hat der DTB die ehemalige Weltklassespielerin Andrea Petkovic engagiert. Die 35-Jährige hatte im vergangenen August ihre aktive Karriere beendet, wird ihr Wissen nun aber an nachrückende deutsche Spielerinnen und Spieler weitergeben.

Petkovic kann auf acht Titel auf der WTA-Tour verweisen, auf zahlreiche Einsätze im deutschen Fed-Cup-Team - und generell auf einen großen Erfahrungsschatz.

Ich weiß, wie schwierig und anstrengend der Weg nach oben ist. Andrea Petkovic

Künftig wird die ehemalige Top-10-Spielerin bei Lehrgängen und Turnieren vor allem der Mädchen aus dem DTB-Bundeskader präsent sein. "Auch Potenzialeinschätzung und die Mitwirkung bei leistungssportlichen Konzeptionen zählen zu Petkovics Aufgaben", heißt es am Dienstag von Seiten des Verbandes.

"Extreme" Vorfreude - Training mit Seidel und Noha Akugue

"Ich weiß, wie schwierig und anstrengend der Weg nach oben ist und welche Hürden man überwinden muss", wird "Petko" zitiert - und erinnert an Begleiterinnen im DTB, die auch ihr in ihrer aktiven Zeit zur Seite standen - "das hat mir extrem geholfen".

Sie freue sich nun "extrem" auf ihre neue Aufgabe, "denn ich brenne für Tennis und möchte anderen dabei helfen, es an die Spitze zu schaffen". Eine Aufgabe, die sie inzwischen schon anging. So trainierte Petkovic in Stuttgart mit Ella Seidel und unterstützte Noma Noha Akugue, die beide nur knapp in der Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix scheiterten.