"Mentalitätswechsel": Für das DEB-Team geht es "ums Gewinnen"

Was bleibt vom Rausch? Die führenden Kräfte im deutschen Eishockey hoffen nach dem WM-Silber auf eine nachhaltige positive Entwicklung.

Künftig auch in Feierlaune? Das DEB-Team. Lehtikuva/AFP via Getty Images

Die erste WM-Medaille seit 70 Jahren für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft soll keine Eintagsfliege sein. "Bei uns wurde ein Kultur- und Mentalitätswechsel eingeleitet", sagte Claus Gröbner, Geschäftsführer des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), auf der Sportmesse SpoBis in Düsseldorf: "Mittlerweile geht es ums Gewinnen. Wir gehen nicht mehr in ein Turnier und sagen, im Viertelfinale gegen Kanada ist sowieso Schluss." Die Silbermedaille bei der WM in Finnland und Lettland sei aber zunächst "eine Momentaufnahme. Die Weltspitze ist sehr eng beieinander."

Ich hoffe, dass diese WM nachhaltig Aufschwung bringt. Harold Kreis

Auch Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke warnte davor, nachzulassen. "Wir können uns nicht ausruhen. Wir haben noch viele Ziele", sagte der DEL-Chef: "Die Nachwuchs-Nationalmannschaften tun sich im Moment schwer, da ist kein Supertalent bei den 16-, 17-, 18-Jährigen dabei."

Rückenwind durch den Erfolg bei der WM

Allerdings erklärte Tripcke, "dass die Nationalmannschaft auch uns Rückenwind gibt. Mit dieser Mannschaft, mit diesen tollen Typen, die das Herz fürs Eishockey wecken, färbt das auf uns und auch auf das Amateur-Eishockey ab." Außerdem sei auch die sichere Olympia-Quali "für die Liga toll. Wir müssen keine Vorbereitungsturniere im Spielplan einbauen."

Auch Bundestrainer Harold Kreis hofft, "dass diese WM nachhaltig Aufschwung bringt. Dass Leute, die vorher nichts damit zu tun haben, dabei bleiben und Jugendliche vielleicht das ein oder andere Vorbild gefunden haben." Der Erfolg bei der WM sei "nicht planbar und ganz unerwartet" gekommen: "Aber wir haben eine sehr gute Entwicklung genommen. Wir gehen jetzt mit Selbstvertrauen in die Spiele und sagen uns nicht, wir halten es knapp. Wir gehen in die richtige Richtung."