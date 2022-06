"Mentalitätsspieler": Halle angelt sich Deniz

Der Hallesche FC verstärkt sich mit Tunay Deniz aus der Regionalliga Südwest. Der 28-jährige ist im zentralen defensiven Mittelfeld zu Hause und kommt von Kickers Offenbach.

Tunay Deniz will sich in der 3. Liga in Halle beweisen. IMAGO/Kellner

Tunay Deniz bringt die Erfahrung von 207 Regionalligaspielen (47 Tore) mit an die Saale und unterschrieb bis 2024. In der vergangenen Saison lief der 28-Jährige in 34 Punktspielen (zwölf Tore) für Offenbach auf.

"Tunay Deniz ist zweifellos ein Mentalitätsspieler, der Verantwortung auf und neben dem Platz übernimmt. Er besticht durch seine Spielintelligenz und seinen Zug zum Tor" wird Halles Sportdirektor Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Dies hat er bereits in mehr als 200 Regionalligaspielen unter Beweis gestellt. Nun will er sich im besten Fußballeralter in der 3. Liga beweisen. Wir freuen uns auf einen richtig guten Fußballer."