'"Mentalitätsspieler" Bilogrevic kehrt nach Wuppertal zurück

Dominik Bilogrevic wird ab Sommer wieder in das Trikot des Wuppertaler SV schlüpfen. Der 25-jährige Defensivspieler verlässt zu diesem Zweck den SC Paderborn, für deren U 21 er in der abgelaufenen Saison als Kapitän 2 Tore in 23 Regionalliga-Spielen erzielte. 2021/22 stand der gebürtige Gummersbacher für den WSV auf dem Feld. Wuppertals Sportlicher Leiter Gaetano Manno lässt in einer Meldung durchblicken, was er vom Rückkehrer erwartet: "Er hat hier vor zwei Jahren und in Paderborn bewiesen, dass er ein absoluter Mentalitätsspieler ist. Er hat die Mannschaft aus Paderborn als Kapitän angeführt und im letzten Jahr zum Aufstieg geführt."