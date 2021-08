Mentalität? Andrich: "Da ist hier noch Verbesserungspotenzial"

Am Samstag saß er noch als Spieler von Union Berlin gegen Leverkusen auf der Tribüne in der Alten Försterei. Seit Montag ist Robert Andrich aber Profi von Bayer 04 und fiebert seiner ersten Partie im neuen Trikot am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach entgegen.

"Die Saison geht jetzt für mich gleich mit einem geilen Spiel los. Je nachdem auf der Bank oder auf dem Feld. 18.30 Uhr, Flutlicht - da freut man sich schon drauf", so der Mittelfeldspieler. Vor seinem Debüt für Bayer 04 spricht Andrich über…

… seinen Tribünenplatz beim Saisonstart: Am Samstag war überhaupt noch nichts fix. Damit hatte es nicht unbedingt etwas zu tun. Ich hatte aus dem Pokalspiel wirklich ein paar Adduktorenprobleme. Natürlich hat es ein bisschen mit reingespielt, dass wir gegen Leverkusen gespielt haben und die Gespräche am Laufen waren. Aber es war insgesamt eine sehr schwierige Situation für mich, aber auch für beide Vereine. Für dieses Spiel gab es keine richtige Entscheidung. Dass es am Ende mit dem Wechsel so schnell geht, damit habe ich auch nicht gerechnet.

… seine Gefühlswelt zwischen den Stühlen: Von einem schlechten Gewissen zu sprechen, wäre falsch. Aber du hast ja trotzdem eine Verantwortung gegenüber den Fans und den Leuten um den Verein herum. Dann fühlt man sich schon in gewissen Situationen nicht so gut, weil man ja so ein bisschen das Gefühl hat, man lässt den Verein ein bisschen im Stich.

… die Reaktion nach seinem Abschied von Union: Viele Menschen haben mir auch gesagt: Toll, was du in den zwei Jahren für den Verein geleistet hast. Wie du den Verein verkörpert hast. Und das freut mich auch, dass ich so ein Bild von mir hinterlassen habe. Jeder, der nicht nur Union-Fan ist, sondern auch ein bisschen das Ganze im Blick hat, kann es schon nachvollziehen. Ich kann immer mit einem guten Gewissen dorthin zurückkommen.

… seine Vertragslaufzeit bei Bayer von fünf Jahren: Ich beschwer mich nicht (lacht). Anfangs ging es um vier Jahre, aber die Verhandlungen führen ja andere. Die Laufzeit zeigt, dass ein gewisses Vertrauen in mich gesetzt wird - auch nicht schlecht.

… die Nummer 8, die er von Klublegende Lars Bender übernommen hat: Natürlich weiß ich, dass er hier eine unfassbare Karriere hingelegt hat, aber ich versuche mir da nicht unbedingt einen Riesendruck zu machen. Die Nummer passt auch ganz einfach für die Position, die ich spiele im Zentrum. Je nachdem, ob offensiver oder defensiver. Ich versuche, sie mit meiner Art und Weise auszufüllen.

… die Bereiche, in denen er der Mannschaft weiterhelfen kann: Im Thema Mentalität, was ja auch immer so ein bisschen im Negativen über mich gesagt wurde, wenn es hieß, der "Rowdy" oder die "Drecksau". Das ist ja auch etwas Auslegungssache. Ich glaube schon, dass ich mit meiner Art, wie ich auf dem Platz bin, der Mannschaft sehr weiterhelfen kann. Ich versuche schon, alle in ein Boot zu holen, dass alle füreinander da sind. Da ist hier, glaube ich, auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Aber das kriegen wir hin.

… über seinen Karriereweg: Ich hatte immer das Ziel, Bundesligaspieler zu sein. Aber natürlich war die Zeit bei Dynamo Dresden nicht ganz so einfach - aufzusteigen in die 2. Liga und doch wieder in die 3. Liga zurück zu wechseln. Da hast du natürlich ein paar schlechte Gedanken. Aber ich habe nie gesagt: Okay, ich spiel jetzt 3. Liga und damit bin ich zufrieden. Das Ziel Bundesliga habe ich dann zum Glück relativ schnell erreicht - mit ein paar Umwegen, aber die haben mir in meiner Entwicklung ganz gutgetan.

… über seine Ziele mit Bayer 04: Leverkusen gehört zu den vier, fünf Topvereinen der Bundesliga. Die befinden sich - außer Bayern München - alle irgendwo auf einem Level. Ich glaube schon, dass man selbstbewusst sein sollte. Letztes Jahr war eine eher ernüchternde Saison. Natürlich hat es noch für die Europa League gereicht, aber Ziel muss es für Bayer immer sein, die Champions-League-Plätze anzupeilen. Ohne zu sagen: Es ist ein Muss.