"Mental richtig schlimm": Vorzeitiges Saisonende für Strunz

Für Rapid-Offensivmann Oliver Strunz ist die Saison vorzeitig beendet. Der 23-Jährige erlitt einen Bruch des rechten Sprunggelenks sowie einen Riss des Syndesmosebandes.

Der SK Rapid kann in der laufenden Saison nicht mehr auf die Dienste von Oliver Strunz bauen. Wie die Grün-Weißen am Freitag in einer Aussendung mitteilten, zog sich der Offensivmann am Donnerstag bei einer Übungseinheit ohne Fremdeinwirkung einen Bruch des rechten Sprunggelenks und einen Riss des Syndesmosebandes zu.

Strunz, der noch am Donnerstag erfolgreich operiert wurde, wird mehrere Monate ausfallen. "Die Verletzung kommt zu einem sehr schlechten Zeitpunkt und ist mental für mich natürlich richtig schlimm", meinte der 23-Jährige, der offenbar Glück im Unglück hatte. "Ursprünglich hatte ich eine noch schwerere Verletzung befürchtet, ab sofort heißt es für mich alles reinzuhauen, um möglichst rasch wieder dabei sein zu können."

Rapid fliegt am Montag ins Trainingslager

Der bei Rapid ausgebildete Stürmer kam in der laufenden Spielzeit in 17 Partien zum Einsatz und trug sich im ÖFB-Cup zweimal in die Torschützenliste ein. "Ich weiß, dass ich die volle Unterstützung vom Trainerteam, den Mannschaftskollegen und der gesamten medizinischen Abteilung habe, das hilft mir, die Nerven nicht wegzuschmeißen und weiterzumachen. Ich werde besser als zuvor zurückkommen, das kann und möchte ich allen Rapid-Fans versprechen", kündige Strunz an.

Bevor Rapid am Montag ins Trainingslager nach Belek fliegt, steht für den aktuellen Tabellensechsten am Samstag (14 Uhr) noch ein Testspiel gegen den Wiener Sport-Club an. Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause wird die Mannschaft von Robert Klauß am 4. Februar (18.10 Uhr, LIVE! bei kicker) im Pokal-Viertelfinale gegen den SKN. St. Pölten absolvieren.