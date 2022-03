Mental "nicht bereit": West Hams Ukrainer Yarmolenko fehlt in Liverpool

Andrey Yarmolenko fehlt West Ham United vorerst. Dem Ex-Dortmunder macht die Lage in seinem Heimatland Ukraine sehr zu schaffen.

Momentan nicht in der Lage, für seinen Klub alles zu geben: West Ham Uniteds Andrey Yarmolenko. imago images/Shutterstock

"Er hat trainiert, aber er wird nicht mit uns nach Liverpool reisen. Ich glaube nicht, dass er bereit ist." Diese Aussage von West Ham Uniteds Coach David Moyes macht eines klar: Mental ist Offensivspieler Yarmolenko gerade nicht in der Lage, Fußball zu spielen. Somit wird der Offensivmann das Gastspiel des Fünften der Premier League beim Zweiten FC Liverpool (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen.

West Ham möchte Yarmolenko "jede Gelegenheit geben, um alles für sein Land zu tun"

"Wir wollen ihm jede Gelegenheit geben, um alles für seine Familie und sein Land zu tun", führte Trainer Moyes fort und sprach davon, dass alle im Verein den 32-Jährigen "ständig fragen, ob wir etwas tun können". Die vollumfängliche Unterstützung genüge dem Ex-Dortmunder gerade aber einfach nicht.

Warum sitzt ihr wie die Blöden da und sagt nichts? Andrey Yarmolenkos Frage an die russischen Nationalspieler

Aufgrund der Lage in Ukraine stellte Yarmolenko zuletzt schon eine klare Frage an die russischen Nationalspieler. "Jungs, warum sitzt ihr wie die Blöden da und sagt nichts? In meinem Land töten sie - aber ihr kommentiert nichts", kritisierte der Ukrainer angesichts des Angriffs Russlands.

