Menschlich, Bauchgefühl, klare Ideen: Geraerts Start ohne Blick zurück

Bei seiner Präsentation als neuer Trainer von Schalke 04 stellt Karel Geraerts seine Ideen vor und berichtet von seiner Entscheidung für den taumelnden Klub.

Eine knappe Viertelstunde lang hatte Karel Geraerts das Spiel von Schalke 04 gegen Hertha BSC am Sonntagnachmittag von der Tribüne der Arena aus verfolgt, als er sich zu seiner Frau neben ihm drehte und ihr sagte: "Ich sehe Potenzial." Am Ende verlor sein neues Team das Duell der Bundesliga-Absteiger zwar, dennoch zog der Belgier positive Aspekte aus dem Auftritt, wie er bei seiner Vorstellung am Montag berichtete: "Ich habe Willen gesehen und nach dem 0:2 eine Reaktion des Teams, nicht verlieren zu wollen."

Am Ende war es auch eine Bauchentscheidung für Schalke, wie er erzählt. Schon am Samstagabend hatte er sich sein zukünftiges Arbeitsumfeld angesehen und sich direkt willkommen gefühlt: "Es war ein warmer Empfang mit viel Energie, das wollte ich fühlen. Und ich muss etwas fühlen." Im Stadion folgte am Tag darauf der erste Eindruck von der Wucht, die der Verein entwickeln kann: "Ich war nachhaltig beeindruckt von der Atmosphäre, darum geht es im Fußball." In seinen Augen und mit dem Blick aus der Ferne habe er "Schalke immer als großes Team gesehen".

"Der mentale Aspekt ist auch wichtig"

Das Gefühl für den Klub hat der neue Trainer bereits, der bei seiner souveränen und überzeugenden Präsentation in weißem Hemd und dunklem Jackett seine Philosophie erläuterte. "Ich bin menschlich", betonte er mehrfach: "Ich will jeden verstehen und für Probleme Lösungen finden. Wir sind keine Roboter." Fußball sei mehr als das Spiel mit dem Ball, "der mentale Aspekt ist auch wichtig". Auf Schalke wird er direkt auf allen Ebenen gefragt sein. Sportlich wankt der Tabellen-16. nach dem Abstieg bedenklich, obwohl die Qualität im Kader sicher für mehr taugt als die bisher zwei Siege in neun Spielen - es ist auch ein Kopfproblem.

Dagegen muss Geraerts ankommen, will "arbeiten, aber auch lachen", ein gutes Klima schaffen und eine "Gewinner-Kultur etablieren". Am Montagmorgen sprach er erstmals mit seinen neuen Spielern, die alle konzentriert zuhörten, wie Sportvorstand Peter Knäbel berichtet. Formation, Taktik, Aufstellung - all das wird sich ab dem Moment ergeben, wenn der 41-Jährige am Mittwoch erstmals mit dem Team auf dem Trainingsplatz steht, erste Hinweise wird der Test am Donnerstag gegen Heracles Almelo geben.

"Für mich ist Fußball Intensität"

"Man muss immer auch auf die Philosophie des Klubs schauen", schickt Geraerts vorweg, wenn er über seine Ideen als Trainer spricht und skizziert, was ihn ausmache: "Ich will eine gute Struktur und Organisation sehen, auch viel Bewegung." Und, auf Schalke sehr wichtig, "für mich ist Fußball Intensität, mit und gegen den Ball". Das wolle er "Schritt für Schritt" umsetzen - und zwar mit dem Blick nach vorne: "Ich bin neu, ich bringe Energie und ich werde meine Augen aufhalten", betont er: "Die Vergangenheit ist Vergangenheit, alle beginnen bei null."

Kommunikation auf Englisch

Dass die Kommunikation mit dem Team vorerst vor allem auf Englisch läuft, soll nach Sicht von Sportdirektor Andé Hechelmann kein Nachteil sein. Natürlich sei das ein Aspekt beim Gedanke über mögliche Trainer-Profil gewesen, "aber es ging um Inhalte und Überzeugung, das wird er in der Sprache übermitteln, in der er sich am wohlsten fühlt." Einen ersten Eindruck davon gab Geraerts am Montag bei seiner ersten Pressekonferenz mit wachen Augen und klaren Aussagen.

Fünf, sechs Stunden hätten er, Hechelmann und Knäbel bei ihrem ersten Treffen zusammengesessen und über Fußball gesprochen, berichtet der Belgier, der in der Region Genk großgeworden ist. "Es war sehr wichtig, dieses Gefühl zu haben", sagt er: "Wir haben dasselbe Verständnis von Fußball." Hechelmann berichtet, wie er und Knäbel sich nach dem Gespräch angesehen haben und sich einig waren: "Diesen Trainer wollen wir bekommen." Jetzt muss der das nur bestätigen.