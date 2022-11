Menschenrechtsorganisationen kritisieren Southgate-Aussage

Gareth Southgate hat mit einer Aussage über die Arbeiter in Katar im Vorfeld der WM Kritik von Menschenrechtsorganisationen ausgelöst.

Knapp drei Wochen vor Englands WM-Auftaktspiel gegen den Iran (21. November, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) muss sich Nationaltrainer Gareth Southgate Kritik von Menschenrechtsorganisationen gefallen lassen. Im Zentrum steht die Frage, ob die Arbeiter in Katar wollen, dass die WM stattfindet.

In einem CNN-Interview hatte Southgate erklärt, dass er das WM-Gastgeberland bereits "mehrere Male" besucht und dabei auch zahlreiche Arbeiter getroffen habe. "Und in einer Sache sind sie ganz sicher vereint: dass sie wollen, dass das Turnier stattfindet. Und sie wollen es, weil sie den Fußball lieben. Sie wollen, dass der Fußball nach Katar kommt."

"Human Rights Watch" und "Amnesty International" sehen diese Aussagen kritisch. "Erstens können Arbeitsmigranten in Katar wegen Sicherheitsbedenken nicht frei sprechen, und das sollte die FA wissen", sagte Minky Worden, die Direktorin für globale Initiativen bei "Human Rights Watch", dem "Guardian".

"Es ist nicht korrekt zu sagen, dass alle Arbeitsmigranten 'vereint' sind"

"Zweitens", fügt sie an: "Haben Gareth Southgate und die FA versucht, mit Arbeitsmigranten aus Nepal, Indien, Kenia und von woanders in Kontakt zu treten und den Familien derer, die gestorben sind? Jede Familie, die einen geliebten Menschen und Ernährer ohne Entschädigung durch die FIFA und Katar in einem Sarg nach Hause gebracht hat, kann den Start dieser Weltmeisterschaft nicht bejubeln."

Es gebe zwar viele Arbeitsmigranten, die stolz auf ihre Arbeit rund um die WM sind, so Worden. "Aber es gibt auch viele, die vermeidbare Todesfälle und Schäden erlitten haben, und solange die Todesfälle, Leihgaben, Verletzungen und Lohndiebstähle nicht entschädigt werden, ist es nicht korrekt zu sagen, dass alle Arbeitsmigranten 'vereint' sind."

Auch Ella Knight von "Amnesty International" glaubt, dass die Betroffenen andere Sorgen haben. "Viele Arbeiter in Katar werden natürlich Fußballfans sein, aber was die Arbeitsmigranten uns gegenüber wirklich betont haben, ist die Notwendigkeit, dass ihre Rechte vollständig geschützt und dass sie angemessen bezahlt werden, dass sie den Arbeitsplatz frei wechseln können und dass sie sichere und würdige Arbeitsbedingungen genießen - vor, während und nach diesem Turnier."

Der englische Verband setzt sich wie auch der DFB für eine Entschädigung der Hinterbliebenen der auf WM-Baustellen verstorbenen Arbeiter ein. Diesen Standpunkt unterstrich auch Southgate in seinem Interview.