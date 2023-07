Meniskusverletzung: Maza fällt drei Monate aus

Bittere Nachricht für Herthas Top-Talent Ibrahim Maza (17): Der Stürmer fällt nach kicker-Informationen wegen einer Meniskusverletzung etwa drei Monate aus.

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Beim Testspiel gegen den belgischen Erstligisten RWD Molenbeek (2:1) am vergangenen Samstag in Leogang drehte Ibrahim Maza auf und war nach der Pause auffälligster Berliner.

Wermutstropfen: In einem Zweikampf in der Schlussphase verletzte sich Maza am Knie und fehlte am Sonntag im Test gegen den belgischen Meister gegen Royal Antwerpen (0:1). Inzwischen liegt das MRT-Ergebnis vor: Maza muss wegen einer Meniskusverletzung voraussichtlich drei Monate pausieren.

Für den deutschen U-18-Nationalspieler, der in der vergangenen Saison zu zwei Bundesliga-Einsätzen kam und am 34. Spieltag beim 2:1 in Wolfsburg sein erstes Tor schoss, ist das ein herber Rückschlag - und für Hertha BSC auch.

Beim Bundesliga-Absteiger war der Offensiv-Allrounder, der als vorderste Spitze, hängende Spitze und auf dem Flügel spielen kann, für die 2. Liga fest eingeplant. Zu Beginn dieser Vorbereitung hatte eine Blessur am Fuß Maza einige Tage ausgebremst.

An den ersten Tagen des Camps im österreichischen Zell am See, das am Freitag endet, hatte der Youngster im Training einen guten Eindruck gemacht - und den gegen Molenbeek nachdrücklich bestätigt. Jetzt braucht er Geduld.