Meniskusriss: FCN muss im Abstiegskampf auf Krammer verzichten

Die Frauen des 1. FC Nürnberg haben am Dienstagvormittag eine bittere Nachricht vermeldet: Torhüterin Kristin Krammer verletzte sich im Training schwer am Knie.

Die Frauen des 1. FC Nürnberg können im Abstiegskampf nicht mehr auf Torhüterin Kristin Krammer zählen. Wie der Vorletzte der Bundesliga am Dienstagvormittag bekanntgab, zog sich die 21 Jahre alte Österreicherin eine schwere Verletzung zu.

Laut dem FCN passierte das Unglück in einem Trainingszweikampf. Nach genaueren Untersuchungen ist nun die "traurige Diagnose" bekannt: Krammer hat sich den Meniskus im linken Knie gerissen.

OP steht bevor

Der Sommer-Neuzugang aus Köln wird nach Angaben ihres Vereins bereits am Donnerstag operiert, anschließend soll das Aufbautraining beginnen. Klar ist somit auch: Krammer wird in dieser Spielzeit keine Partie mehr für den FCN bestreiten, 14 absolvierte sie. Erst seit Anfang März stand Krammer nicht mehr im Tor, da FCN-Kapitänin Lea Paulick nach ihrer Schulterverletzung zwischen die Pfosten zurückkehrte.

Beim Club, der sich zuletzt 0:0 vom SC Freiburg trennte, wird man in den verbleibenden sechs Bundesligaspielen hoffen, dass Paulick fit bleibt. Vier Punkte Rückstand hat Nürnberg auf das rettende Ufer.

Zu Krammer, bei deren Ex-Klub Köln am Samstag (14 Uhr) das nächste FCN-Spiel für den Klassenerhalt ansteht, meinte Nürnbergs Sportlicher Leiter Osman Cankaya in der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr: "Krissi hat ihre Sache richtig gut gemacht und in den letzten Monaten eine tolle Entwicklung genommen. Sie hat mit ihren Leistungen dazu beigetragen, dass wir uns nach dem schwierigen Start in der Liga immer besser zurechtgefunden haben."