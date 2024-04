Meniskus-OP: Für Verls Sessa ist die Saison gelaufen

Wieder schlechte Nachrichten von und für den SC Verl: Nach Fabio Gruber ist die Saison auch für Nicolas Sessa vorzeitig beendet.

Das Halbfinale im Westfalenpokal gegen den West-Regionalligisten SV Lippstadt am 26. März hallt immer noch nach. Wie der SC Verl am Sonntag bekanntgab, hat sich Nicolas Sessa bei dem 3:0 schwerer am Meniskus verletzt und wird für den Rest der Saison ausfallen. Eine Operation sei unausweichlich gewesen und bereits am vergangenen Freitag erfolgt. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, Sessa werde sich nun auf den Heilungsprozess konzentrieren.

"Mit Sess verlieren wir nach Fabio einen zweiten wichtigen Spieler für unsere restliche Spielzeit", bedauert Sportchef Sebastian Lange den nächsten Ausfall. Denn auch für Fabio Gruber ist die Saison vorzeitig beendet. Der 21-jährige Abwehrspieler hatte sich - ebenfalls gegen Lippstadt - mehrere Gesichtsfrakturen zugezogen und musste operiert werden.

Lange hofft, dass Gruber "uns in der Sommervorbereitung wieder zur Verfügung stehen kann". Bei Sessa ist "eine mögliche Rückkehr ins Training zum Saisonstart 2024/25 geplant". Der 28-jährige offensive Mittelfeldspieler werde jede Hilfe erhalten, die er auf dem Weg zu seinem Comeback benötigt.

Sessa kam im Sommer 2022 vom 1. FC Kaiserslautern nach Verl und bestritt bislang 54 Drittliga-Partien (13 Tore) für die Ostwestfalen. In der laufenden Saison kam er in 23 Drittliga-Spielen auf fünf Tore und fünf Assists.

Stabilisiert - mit Unentschieden

In Sessas Abwesenheit kam der SC Verl am Samstag nicht über ein 0:0 beim VfB Lübeck hinaus. Zwei der 21 Torschüsse (Lübeck hatte nur sechs) waren Aluminium-Treffer - an Chancen mangelte es also nicht. Und so stellte Trainer Alexander Ende bei MagentaSport fest: "Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, aber mit der Art und Weise, wie wir hier aufgetreten sind."

Der Coach unterstrich, dass sich seine Mannschaft "nach einer etwas schwierigeren Saisonphase wieder stabilisiert" habe. Fünf Ligaspiele in Folge haben die Verler nicht verloren, vier davon waren aber Unentschieden. Die nächste Gelegenheit, sich endgültig vom Abstiegskampf zu distanzieren, bietet sich dem SCV am kommenden Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue.