Mendyl und Schalke trennen sich endgültig

Hamza Mendyl und der FC Schalke 04 gehen endgültig getrennte Wege. Der 24-Jährige wechselt zum belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven.

"Wir haben offen kommuniziert, dass wir die Zukunft von Hamza nicht auf Schalke sehen. Deshalb ist der Wechsel aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht für alle Seiten die beste Lösung", erklärte S04-Sportdirektor Rouven Schröder.

Der Marokkaner, dessen Vertrag auf Schalke noch bis 2023 gelaufen wäre und der vergangene Saison an den türkischen Klub Gaziantep FK ausgeliehen war (22 Spiele, ein Tor), verlässt den Klub endgültig.

Für sieben Millionen Euro kam Mendyl 2018 von OSC Lille nach Gelsenkirchen, die angedachte Erfolgsgeschichte wurde es aber nicht. Der Linksverteidiger konnte sich auf Schalke nicht durchsetzen, nach nur 16 Einsätzen (9 in der Bundesliga, 6 in der Champions League und einer im DFB-Pokal) folgte eine Leihe zu Dijon FCO. Nach seiner Rückkehr kam er noch dreimal in der höchsten deutschen Spielklasse für Schalke zum Einsatz, zweimal als Einwechselspieler, einmal stand er in der Startelf (kicker-Note 6).