Mendilibar und Olympiakos: Europäische Krönung in nur 100 Tagen?

Olympiakos Piräus trifft heute Abend im Finale der Conference League auf AC Florenz und will Geschichte schreiben.

Es war der 14. März, als Olympiakos zum Achtelfinalrückspiel gegen Maccabi Tel Aviv im serbischen Backa Topola antrat. Im Hinspiel gab es eine deftige 1:4-Klatsche. Drei Tage danach folgte eine weitere Pleite im Derby gegen Panathinaikos (1:3). José Luis Mendilibar, in diesem Moment als dritter Trainer der Saison (und siebter der letzten zwei Jahre) gerade mal einen Monat im Amt, wankte schon gewaltig.

Doch dieser Abend sollte schon allein seine Geschichte schreiben. Schon zur Halbzeit hatte Olympiakos den Drei-Tore-Rückstand vom Hinspiel egalisiert. Ein Fallrückzieher von Torjäger Ayoub El Kaabi (zehn Tore in der Europa-Conference-League) brachte das Match in die Verlängerung. Am Ende stand ein geschichtsträchtiges 6:1 für die Griechen. Noch nie war in den europäischen Wettbewerben ein Team, das nach einer Heimspielniederlage mit drei Toren Differenz unterlag, noch weitergekommen.

Seitdem hat Olympiakos das berühmte Momentum und einen unfassbaren Lauf. Beim Elfmeterschießen in Istanbul gegen Fenerbahce war nicht etwa der kroatische WM-Keeper und Elfmeterkiller Dominik Livakovic der Held, sondern auf der anderen Seite ein 21-jähriger namens Kostas Tzolakis, der drei Elfer hielt und die Halbfinalteilnahme - erstmals in der 99-jährigen Vereinsgeschichte - sicherte. In Birmingham gegen Aston Villa verhalf erneut El Kaabi mit drei Treffern zum sensationellen 4:2-Erfolg. Auch im Rückspiel in Piräus stand der 30-jährige Marokkaner mit zwei weiteren Toren im Mittelpunkt (2:0) und schoss die favorisierten Engländer aus dem Turnier.

Nach fast 100 Tagen in Hellas mit 28 Pflichtspielen war laut eigener Aussage Mendilibar nicht ganz klar, was sein Team und er in dieser Zeit geschafft hatten. In einem gestrigen UEFA-Interview gab es der 63-jährige Baske offen zu: "Mir wurde es erst vor ein paar Tagen bewusst, als mir nach dem Spiel gegen AEK Trainerkollege Matias Almeyda zur Weiterentwicklung der Mannschaft gratuliert hat. Zudem erwähnte er, was dieses Finale für den griechischen Fußball bedeutet."

2024/25 fünf europäische Tickets für Griechenland?

Erstmals seit 1971 erreicht ein griechisches Team ein europäisches Finale. Damals war es für Panathinaikos gegen das aufstrebende Ajax beim Finale des Landesmeisterwettbewerbs ein fast unmögliches Unterfangen (0:2). Nun sieht es anders aus. Sollte Olympiakos sich in 90 oder 120 Minuten durchsetzen, würde Griechenland ab der Saison 2024/25 fünf europäische Tickets ergattern. Ein Elfmeterschießen wird dagegen als Remis gewertet und die fehlenden 0,325 Punkte auf Dänemark wären nicht erreicht. Ein Sieg würde Hellas 0,400 Zähler einbringen.

Immense Sicherheitsmaßnahmen

Fürs Finale müssen die 10.080 Olympiakos-Fans nur etwa 15 Kilometer reisen - und zwar bis der S-Bahn von Faliro vor dem eigenen Stadion ohne Zwischenstopp in die Nähe der AEK-Arena. Darunter auch die 49 Fans, die Mitte März trotz der 1:4-Heimklatsche zum Rückspiel nach Serbien gereist waren. Sie bekamen vom Verein als erste überhaupt Finaltickets. Die 8.940 Fiorentina-Fans werden mit Bussen vom benachbarten Olympiastadion in die Finalstätte gebracht. Die Sicherheitsmaßnahmen sind rund ums Athener Viertel Nea Filadelfia immens. Selbst Anwohner kommen seit heute nur mit einer Akkreditierung voran.

Sportlich gesehen ist die Fiorentina leicht favorisiert, doch bei über 15.000 Olympiakos-Fans im Stadion ist es für die Griechen ein wirkliches Heimspiel. Über UEFA-, Verbands- und Sponsorenkarten haben sich etwa weitere 5.000 Fans ein Ticket für "den größten Tag der Klubgeschichte" gesichert. Zudem weiß Mendilibar, der auch auf den zuletzt angeschlagenen Linksverteidiger Francisco Ortega zurückgreifen kann, wie man ein Finale gewinnt. In der vergangenen Saison holte er als Trainer des FC Sevilla gegen die Roma die Europa-League-Trophäe (4:1 i.E.). Spätestens nach einem gleichen Ausgang am Mittwoch würde sich der 63-jährige im ersten Engagement überhaupt im Ausland in Piräus unsterblich machen. Und das in nur 100 Tagen!