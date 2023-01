Mendes & Co. drohen der FIFA mit der US-Justiz

Der Streit zwischen einer Lobbyorganisation von Spielerberatern und der FIFA um das neue Spielervermittlerreglement eskaliert. Jorge Mendes und Co. drohen den Räten des Weltverbands mit der US-Justiz.

Einen Freundschaftswimpel austauschen werden die FIFA und "The Football Forum" (TFF) wohl nicht mehr. Denn kürzlich ist der Streit zwischen der Lobbyorganisation einflussreicher Spielerberater und dem Fußball-Weltverband eskaliert. Grund ist das neue Spielervermittlerreglement, dessen teilweises Inkrafttreten an diesem Montag die FIFA jüngst verkündete. Was überraschend kam, schließlich hatte noch im November ein ranghoher FIFA-Mitarbeiter bei einem Meeting in Utrecht eher den März 2023 als möglichen Starttermin benannt.

Dass der Weltverband nun Gas gibt, soll eine Replik auf eine Drohung der Spielerberater sein. Denn sowohl im Oktober als auch im Dezember 2022 schrieb TFF jeweils einen geharnischten Brief an die Mitglieder des FIFA-Rats, die die neuen Regeln noch zu ratifizieren hatten. Unterzeichnet sind die beiden Dokumente von den TFF-Vorständen: Rafaela Pimenta, Nachfolgerin des verstorbenen Mino Raiola, von Jorge Mendes, der die Portugal-Stars Ruben Dias und Bernardo Silva vertritt, Jonathan Barnett, in dessen Agentur ICM-Stellar Jack Grealish und Eduardo Camavinga beheimatet sind - und von Roger Wittmann, zu dessen Klienten Roberto Firmino, Julian Draxler und Marcel Sabitzer zählen.

Zeilen voller Sprengstoff

Die Zeilen an die FIFA-Räte sind voller Sprengstoff. TFF weist auf die angebliche Unvereinbarkeit der neuen Vermittlerregeln mit dem Wettbewerbsrecht hin und droht den Funktionären offen: "Auch Sie persönlich könnten für Schäden, die dem Markt durch solche rechtswidrigen Vorschriften entstehen, gesamtschuldnerisch haftbar gemacht werden." Angesichts der Millionensummen in der Branche - allein 2022 flossen nur für internationale Transfers 585 Millionen Euro an Provisionen, zusammen mit der Summe der nationalen Wechsel dürfte die Milliardengrenze längst gesprengt sein - ein Einschüchterungsversuch, der jedoch offenkundig nicht fruchtete. Der Rat trat bei seiner Sitzung während der WM in Doha, an der für den DFB der langjährige Schalker Finanzchef Peter Peters teilnahm, die Flucht nach vorne an und verabschiedete die Reform.

"Das neue Reglement sieht grundlegende Leistungsstandards für Fußballvermittler und deren Kunden vor, einschließlich eines zwingenden Lizenzierungssystems, des Verbots von Mehrfachvertretungen zur Verhinderung von Interessenkonflikten sowie der Beschränkung von Vermittlerhonoraren, die alle die Vertragsstabilität stärken, die Integrität des Transfersystems schützen und für mehr finanzielle Transparenz sorgen sollen", heißt es in der jüngsten Mitteilung, in der die FIFA den Startschuss für diesen Montag ankündigte. Für die Provisionsobergrenzen, die den Beratern der größte Dorn im Auge sein dürfte, gilt eine Übergangsfrist bis Oktober.

In einigen Ländern wie den USA sind Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht Straftaten, die mit Geld- und Freiheitsstrafen geahndet werden können. Auszug aus einem der TFF-Briefe

Zudem kritisieren Mendes & Co. die FIFA in Sachen Transparenz sowie den mangelhaften Konsultationsprozess im Vorfeld. Letzteres wäre eine mögliche juristische Einfallstür. Unabhängige Experten haben diese Thematik gegenüber dem kicker ebenso als potenziellen Angriffspunkt genannt. Die Agenten drohen mit der US-Justiz, die bereits 2015 mit den sogenannten FIFA-Raids, den Verhaftungen zahlreicher Fußball-Funktionäre in der Schweiz, für Aufsehen gesorgt und das Ende der Ära Sepp Blatter eingeläutet hatte. "In einigen Ländern wie den USA sind Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht Straftaten, die mit Geld- und Freiheitsstrafen geahndet werden können. Wie Sie wissen, vollstrecken die US-Behörden regelmäßig Haftbefehle auch im Ausland, einschließlich in Europa", heißt es in einem der Briefe.

Wittmann war in der Vergangenheit recht streitlustig

Andererseits: Blatters Nachfolger, der nicht minder umstrittene Gianni Infantino, suchte in den vergangenen Jahren neben seinem Faible für den Nahen Osten doch recht auffällig die Nähe zu den USA. Zudem richten die Vereinigten Staaten gemeinsam mit Kanada und Mexiko die WM 2026 aus. Es käme überraschend, würde Washington die FIFA-Funktionäre wegen einer möglichen Kartellrechtsproblematik an die Kandare nehmen.

Wundern würde eine TFF-Klage dennoch nicht, zumal sich beispielsweise dessen Vorstandsmitglied Wittmann in der Vergangenheit recht streitlustig gezeigt hatte. Mit dem DFB etwa liegt er wegen des alten Reglements im juristischen Clinch, wollte unter anderem Publikationspflichten von Provisionen - Stichwort Transparenz - abschaffen. In dieser Sache ist im Februar der Bundesgerichtshof in Karlsruhe gefragt.