Memmingen sehnt die Winterpause herbei - Gerlspeck und Brugger gehen

Der FC Memmingen steht in der Regionalliga Bayern mit dem Rücken zur Wand. Nach zuletzt sieben Pleiten in Serie braucht es dringend einen Erfolg. Gegen den Tabellenzweiten aus Vilzing könnte die Aufgabe am Wochenende jedoch kaum schwerer sein.

Zuletzt sieben Niederlagen, dazu mit 52 Gegentreffern mit Abstand die schlechteste Defensive der Regionalliga Bayern: Die Tabelle lügt im Fall des FC Memmingen nicht. Auf Rang 17 beträgt der Abstand zum ersten Relegationsplatz schon fünf Punkte, zum rettenden Ufer sind es mindestens acht - wenn es zum Punktabzug gegen Fürth II kommt - sonst sogar zehn. Selbst wenn gegen den Überraschungszweiten DJK Vilzing am Samstag ein Positiverlebnis gelingen sollte, werden die Allgäuer auf einem Abstiegsplatz überwintern.

Der Effekt des Trainerwechsels verpuffte schnell. Bernd Maier, der zusammen mit Candy Decker Mitte September seinen bisherigen Chef und Aufstiegstrainer Stephan Baierl ablöste, bleibt die bittere Erkenntnis, dass der Kader zwar die Substanz zum Klassenerhalt hätte - wenn er denn komplett wäre. Augenblicklich reicht es nicht. Zu groß war in den vergangenen Wochen die Liste mit Verletzten, Kranken und Gesperrten. Vor allem fehlt mit Nikola Trkulja der Ideengeber im Mittelfeld. Trotz allem Bemühen waren die Ausfälle in Summe zu groß und nicht zu kompensieren. Bestes Beispiel ist Manuel Konrad, der vor die Abwehr beordert wurde, hier das Spiel ankurbeln, aber auch nach hinten ausputzen soll. Damit ist auch der Kapitän in Doppel- und Dreifachfunktion überlastet.

"Von jedem muss mehr kommen", forderte unlängst FCM-Präsident Armin Buchmann, "von den erfahrenen Spielern, aber auch von den jungen, die sich in der momentanen Situation schneller entwickeln müssen." Trotz der sportlich prekären Lage liegen hier auch die Hoffnungsschimmer. So rückten nach Tiziano Mulas, Matthias Moser und Sturmtalent Noah Müller (momentan krank) zuletzt noch Maximilian Dolinski und Musa Youssef aus der U-21-Mannschaft in die Regionalliga auf. Außenverteidiger Dolinski nutzte seine Chance und stand zuletzt sogar viermal in der Startelf. Zusammen mit Youssef hat er schon für eine weitere Saison zugesagt.

Coach Maier sehnt derweil die Winterpause herbei, "um die Köpfe ein paar Wochen von Fußball freizubekommen". Die fehlende Sommerpause ist aus seiner Sicht auch ein Grund, warum die Substanz fehlt. Spieler wie David Remiger, Luis Sailer oder auch Bojan Tanev (im Sommer noch mit Rosenheim) laborieren immer noch an den Blessuren aus der Relegationsmühle. Ob es Verstärkungen in der Winterpause gibt, muss abgewartet werden. Ein Rückkehrer hat laut dem Sportlichen Leiter Thomas Reinhardt zwar bereits im Sommer für den Winter zugesagt, aber eine Unterschrift gibt es noch nicht. Zunächst werden erst einmal zwei Spieler verabschiedet. Eigengewächs Nicolai Brugger geht auf Weltreise. Das stand schon zu Saisonbeginn fest. Eigentlich war er in den vergangenen Monaten nur noch für die U 21 eingeplant. Die FCM-Verantwortlichen waren aber heilfroh, dass er angesichts der Personalsorgen doch noch für die Regionalliga zur Verfügung stand. Lukas Gerlspeck hat aus persönlichen Gründen um Vertragsauflösung gebeten.

Sechs weitere Partien stehen am Samstag auf dem Programm. Der noch ungeschlagene Primus Würzburger Kickers hat mit dem TSV Aubstadt, der besten Heimmannschaft in dieser Spielzeit, eine knifflige Aufgabe zu bewältigen. Der 1. FC Nürnberg II, der zuletzt mit eher schwankenden Leistungen zu kämpfen hatte, reist zum Verfolgerduell nach Illertissen.

Mangelnde Konstanz muss sich aktuell auch der SV Viktoria Aschaffenburg vorwerfen. Nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen hat die Viktoria bedrohlich nahe an die Abstiegszone rutschen lassen. Mit Wacker Burghausen hat die Elf von Simon Goldhammer nun eine Mannschaft zu Gast, die zuletzt reichlich Selbstvertrauen tanken konnte. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien reist Wacker an den Schönbusch.

Eine richtungsweisendes Duell steht am Samstag auch in der Buchbacher SMR-Arena auf der Agenda. Der heimische TSV ist im Sechs-Punkte-Spiel gegen Eintracht Bamberg beinahe zum Punkten verdammt, wenn die Mission Klassenerhalt nicht schon vor der Winterpause ad acta gelegt werden soll.

Richtig gut unterwegs sind aktuell die SpVgg Ansbach und Türkgücü München, die es am Samstag im direkten Duell zu tun bekommen. Während sich Türkgücü schon seit Wochen in bestechender Form befindet, waren auch die Mittelfranken angesichts fünf ungeschlagener Partien in Folge zuletzt eine schwer zu bezwingende Einheit. Aufgrund der aktuellen Platzverhältnisse im Ansbacher Xaver-Bertsch-Sportpark hängt die Partie aktuell aber noch in der Schwebe.

Abschließend stehen am Sonntag zwei Partien an. Der 1. FC Schweinfurt 05, der sich zuletzt gegen die Präsenz rechtsradikaler Fangruppierungen in seinen Reihen wehrte, ist in Fürth zu Gast. Die Bayern Amateure empfangen die SpVgg Bayreuth.