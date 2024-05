Memmingen nach dem Abstieg: "Haben in den entscheidenden Spielen enttäuscht"

Traurige Gewissheit in Memmingen: Trotz eines 1:0-Erfolgs bei Türkgücü München müssen die Allgäuer den Gang in die Bayernliga antreten. Im Hintergrund laufen die Planungen für die neue Spielzeit.

Am Boden: Nach nur einer Saison kehrt Memmingen wieder in die Bayernliga zurück. IMAGO/Nordphoto

Mehr zur Regionalliga BAyern News

Tabelle

Transfers

Ewige Tabelle

Nach wochenlangem, ja eigentlich monatelangem Hoffen und Bangen steht der Regionalliga-Wiederabstieg des FC Memmingen fest. Zwar wurde in der auf Freitag vorgezogenen Begegnung des letzten Spieltags bei Türkgücü München mit einem 1:0-Erfolg eine Minimalchance gewahrt und vorübergehend der 16. Tabellenplatz erreicht. Tags darauf bei den Spielen der Keller-Konkurrenten Bamberg und Buchbach gab es durch deren Gegner jedoch keine Schützenhilfe, die zwingend notwendig gewesen wäre. So geht es als Schlusslicht zusammen mit dem SV Schalding-Heining, für den es noch viel bitterer gelaufen ist, erst einmal wieder zurück in die Bayernliga.

Natürlich ist die Enttäuschung darüber bei den Allgäuern groß, aber der Abstieg wurde nicht erst am letzten Spieltag besiegelt. Eher verwunderlich war, dass mit der relativ geringen Punkteausbeute noch immer die Möglichkeit bestand, die Relegationsränge zu erreichen. "Zur ganzen Wahrheit gehört eben auch, dass wir in den entscheidenden Spielen in Buchbach und gegen Burghausen enttäuscht haben", sah FCM-Trainer Matthias Günes (41) die Knackpunkte, warum es letztlich nicht mehr reichte. So wurde das letzte Heimspiel gegen Wacker Burghausen ersatzgeschwächt mit 0:3 verloren, das vermutlich entscheidende Endspiel zuvor in Buchbach nach zweimaliger Führung mit 2:3 versemmelt.

Die Zukunfts-Planungen liefen aufgrund der Situation ohnehin schon längst zweigleisig. Die personelle Ausrichtung hätte aber auch beim Klassenerhalt nicht anders ausgesehen. Günes will den Weg, noch stärker als schon bisher von der eigenen Nachwuchsarbeit zu profitieren, nicht nur mitgehen, sondern hat ihn bei Amtsantritt im Januar bereits selbst forciert.

Stroh-Engel beendet Laufbahn

Die Verträge mit den Ex-Profis Dominik Stroh-Engel (38) und Manuel Konrad (36) laufen aus. Der Vertrag mit Nikola Trkulja (32) wurde vor einigen Wochen vorzeitig aufgelöst. Stroh-Engel wird seine aktive Karriere beenden. Konrad wird spielender Co-Trainer beim FV Biberach, der seit Winter vom in Memmingen entlassenen Bernd Maier betreut wird und nach dem Absturz in die Landesliga die sofortige Rückkehr in die württembergische Verbandsliga anstrebt. Weitere feststehende FCM-Abgänge sind Torhüter Tobias Werdich (20) und Lukas Bettrich (22). Von den jungen Akteuren und Eigengewächsen haben die meisten bereits für ein weiteres Jahr zugesagt oder noch laufende Verträge. Weitere Gespräche mit Spielern aus dem bisherigen Kader werden in den nächsten Tagen vom sportlichen Leiter Esad Kahric (65) geführt. Der Wunsch ist es, Keeper Dominik Dewein (24), Innenverteidiger David Bauer (29) sowie Winter-Rückkehrer und Mittelfeld-Antreiber Lukas Rietzler (26) zu halten.

Nach Jonas Koller (22, 1. FC Sonthofen) kehrt mit Luis Vetter (22, Mittelfeld) vom künftigen Bayernliga-Kontrahenten TSV Landsberg ein weiterer ehemaliger Jugendspieler zurück. Als dritter Neuzugang steht Kevin Lochbrunner (19, Abwehr) von den Junioren des SSV Ulm 1846 fest. Ihn hatte Günes schon im vergangenen Sommer auf dem Zettel, als er selbst noch die U 19 coachte.