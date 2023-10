Memmingen im Aufwind: Nächstes Ausrufezeichen gegen Bamberg?

Seit der Amtsübernahme des Trainerduos Bernd Maier (36) und Candy Decker (35) ist der Erfolg nach Memmingen zurückgekehrt. Nach drei Siegen aus den letzten vier Partien schnuppert der Aufsteiger wieder an den Nichtabstiegsplätzen. Im Aufsteiger-Duell mit Eintracht Bamberg will der FCM nachlegen.

Unter dem neuen Trainerduo mit Bernd Maier (36) und Candy Decker (35) hat der FC Memmingen neun von zwölf möglichen Punkten eingefahren. Bei Maier kommt sogar noch ein Unentschieden dazu, als er seinen damaligen Chef Stephan Baierl (47) gegen Schweinfurt für ein Spiel urlaubsbedingt vertreten hatte. Der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt (54) ist froh, dass nach dem vermeintlichen Allheilmittel Trainerwechsel nicht nur die Ergebnis- sondern auch die Leistungskurve beim Regionalliga-Rückkehrer deutlich nach oben zeigt.

Was noch wichtiger ist: Gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf konnte gepunktet werden. Zudem sind die Emotionen zurück auf dem Platz und auch auf der Tribüne beim zuweilen kritischen Memminger Publikum. Hier war die Mannschaft aber auch in der Bringschuld, nachdem schon in der Bayernliga-Runde im Vorjahr, trotz aller Erfolge, mehr Punkte auswärts als zuhause geholt wurden. Die Heimbilanz ist mittlerweile ausgeglichen und soll am Freitagabend gegen den FC Eintracht Bamberg ins Positive gekehrt werden.

Alles hat Baierls früherer Assistent Maier zusammen mit Decker nicht umgekrempelt, aber doch an einigen Stellschrauben gedreht. So kehrten Eigengewächs Matthias Moser (23) und Micha Bareis (20) in die Startelf zurück. Beide hatten noch kaum eine Rolle gespielt und dankten es mit viel Einsatz und wichtigen Toren. Wie auch Janis Peter (20). Körperlich ist der aus Ehingen in der Verbandsliga gekommene Neuzugang eher ein Leichtgewicht, aber der kommende Mann der Allgäuer in Sachen Standardsituationen, der zuletzt nicht nur Freistöße direkt verwandelte.

Hoffentlich kriegen wir nicht auch noch eine Seuche rein. Bernd Maier (36) über die grassierende Erkältungswelle

Auch für Routinier und Ex-Bundesliga-Profi Dominik "Dodo" Stroh-Engel (37) haben Maier/Decker wieder eine Rolle gefunden. Zuletzt musste der erfahrene Profi allerdings, wie auch einige andere, krank passen. "Hoffentlich kriegen wir nicht auch noch eine Seuche rein", blickt Maier etwas sorgenvoll auf die offenbar schon früh grassierende Erkältungs- und Corona-Welle. Diese Woche hat sich mit Ardian Morina (29) ein weiterer Spieler krankgemeldet, dessen Formbarometer zuletzt deutlich nach oben zeigte. Nachdem Spielmacher Nikola Trkulja die vergangenen Spiele mit Knieproblemen passen musste, wurde Kapitän Manuel Konrad (35) vor die Abwehr beordert. "Das hat er in der 2. und 3. Liga ja auch lange gespielt", sieht sich A-Schein-Inhaber Maier von dieser Umstellung ebenfalls bestätigt. Im offensiven Mittelfeld hat sich Tiziano Mulas (21) einen Stammplatz erobert. Reinhardt hat den Vertrag mit dem in Memmingen und beim FC Bayern München ausgebildeten Deutsch-Italiener vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert.

"Nicht überdrehen"

1:4 hieß es zuletzt für den FC Eintracht Bamberg im Heimspiel gegen die DJK Vilzing. Zwar waren Punkte gegen den Tabellenzweiten ohnehin nicht zwingend zu erwarten, doch nach vier Zählern aus den vergangenen beiden Partien sahen sich die Hausherren vorab nicht als chancenlos. Diese Erwartung bestätigte der FCE vor allem in der torlosen ersten Halbzeit, drei Standardsituation brachten dann aber dennoch den Sieg für die favorisierten Gäste.

So gilt für die junge Truppe erneut: Mund abputzen und weitermachen. Schließlich wartet mit dem Freitagabendspiel beim Mitaufsteiger FC Memmingen der nächste Abstiegsgipfel gegen einen Gegner auf Augenhöhe. Das erste Spiel dieser Art gewannen die Bamberger am Tag der Deutschen Einheit mit 2:0 beim dritten Aufsteiger SV Schalding-Heining - eine Wiederholung dessen ist nun auch im Allgäu dringend erwünscht. Denn die Memminger gewannen drei der vergangenen vier Begegnungen und schufen sich so ein kleines Polster auf die beiden Abstiegsplätze. So ist der FC Eintracht als Vorletzter direkt hinter dem FCM platziert, weist mit zehn Zählern aber bereits vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer auf. "Uns ist bewusst, dass es tabellarisch ein wichtiges Spiel ist, um den Anschluss halten zu können", ordnet Bambergs Trainer Jan Gernlein die Partie ein, "andererseits ist es der 15. Spieltag. Deshalb werden wir nicht zu viel Energie in das Spiel stecken und Gefahr laufen, zu überdrehen, sondern uns einfach gut vorbereiten, um den Jungs ein gutes Gefühl und eine gewisse Sicherheit an die Hand zu geben."

Druck von den Schultern

Fehlen werden bei der Mission zweiter Auswärtssieg neben dem Langzeitverletzten Timm Strasser auch Keeper Ben Olschewski (Kapselverletzung) sowie die Offensivmänner David Lang (Trainingsrückstand) und Björn Schönwiesner (Muskelverletzung). Gerade Letzterer zeigte zuletzt mit seinem Treffer bei der Aufholjagd gegen die SpVgg Bayreuth, dass er der Mannschaft mit seiner Erfahrung enorm helfen kann - im Allgäu müssen nun jedoch andere Spieler in die Bresche springen. Kein Problem für Trainer Jan Gernlein, der seiner Mannschaft ohnehin voll vertraut: "Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft bis dahin sehr zufrieden. Es gibt Bereiche, in denen wir uns schneller verbessern als in anderen, allerdings ist überall ein Fortschritt zu sehen. Daher sind wir auch selbstbewusst genug, um zu sagen, dass irgendwann Punkte als Folge dieser Entwicklung dazukommen werden." Auf die Dauer der Saison liegt der FCE intern demnach im Soll, doch auch kurzfristig hat der Optimismus des Trainers hat einen positiven Nebeneffekt - schließlich wird so vor der schweren Auswärtspartie etwas Druck von den Schultern der jungen Mannschaft genommen. Einig ist man sich im Bamberger Lager aber dennoch: Mit Zählbarem im Gepäck würde die mehrstündige Heimreise nach Oberfranken deutlich mehr Spaß bereiten.

Die weiteren Partien

Das Gros des 15. Spieltages spielt sich dann am Samstag ab, wenn unter anderem das Spitzenduo im Einsatz ist. Die weiterhin ungeschlagenen Würzburger Kickers reisen zur kriselnden SpVgg Bayreuth. Top-Verfolger Vilzing empfängt Wacker Burghausen. Der 1. FC Schweinfurt und der FV Illertissen wollen derweil Wiedergutmachung betreiben. Die "Schnüdel" kämpfen nach der 0:5-Derby-Klatsche in Aubstadt nun vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Nürnberg II um Punkte. Der FVI will im Verfolgerduell mit Viktoria Aschaffenburg eine Reaktion auf die desaströse erste Hälfte beim 0:4 in Ansbach zeigen. Die SpVgg Ansbach und der TSV Aubstadt wiederum bekommen es im direkten Duell miteinander zu tun.

Mit dem FC Augsburg II und der SpVgg Greuther Fürth II stehen sich außerdem zwei Profi-Reserven gegenüber, die zuletzt etwas in Straucheln geraten sind. Für Augsburg, das vorerst ohne den interimsweise zu den Profis aufgerückten Cheftrainer Tobias Strobl auskommen muss, setzte es zuletzt drei Niederlage in Folge. Fürth konnte dagegen nur eine der letzten fünf Partien für sich entscheiden. Ebenfalls drei Pleiten in Folge kassierte der SV Schalding-Heining, der mit Türkgücü München nun einen echten Brocken vor der Brust hat.

Die zunächst für den kommenden Freitag (13. Oktober) angesetzte Partie zwischen dem FC Bayern München II und dem Tabellenletzten TSV Buchbach wurde wegen der bevorstehenden FIFA-Abstellungsperiode und einiger Länderspiel-Berufungen von Bayern-Spielern verlegt. Die Partie wird nun am Samstag, 2. Dezember, 13 Uhr, im Grünwalder Stadion nachgeholt.