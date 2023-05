Meixners Volley beschert dem VfB Eichstätt den Sieg in Memmingen

In einer am Ende hitzigen Partie hat sich der VfB Eichstätt im Hinspiel der Relegation beim FC Memmingen mit 1:0 durchgesetzt. Timo Meixner hieß der gefeierte Matchwinner bei den Oberbayern.

Am Dienstag wollte die Mehrzahl der 1.505 Zuschauer ihren FC Memmingen in Richtung Regionalliga-Rückkehr peitschen. Gegen den VfB Eichstätt ließ Fidan in der 15. Minute den ersten gefährlichen Schuss los, aber vorbei. Ganz generell hatten beide Teams in der ersten Halbzeit ihre Probleme zu richtigen Chancen zu kommen. Heißt im Umkehrschluss: Die Defensivreihen standen beidseitig extrem gut geordnet.

Der zweite Spielabschnitt begann sofort mit einem heimischen Hochkaräter: Maier war frei durch, doch sein etwas kraftloser Schuss wurde Beute von VfB-Torwart Rauh. Auf der Gegenseite kam Stoßberger in der 66. Minute in guter Position zum Abschluss, doch es in dieser Szene mit dem Außenrist zu versuchen, war offenkundig die falsche Wahl.

In Minute 71 ließ Meixner die Gäste aus dem nördlichen Oberbayern jubeln. Eine zu kurze Klärung nahm der Mittelfeldspieler direkt und brachte den Ball unhaltbar im Netz unter. Bei Memmingen kam nun Routinier Stroh-Engel rein, den die Eichstätter eng deckten und so zu keinem aufregenden Abschluss mehr kommen ließen. Und wenn doch mal was durchkam, war Rauh aufmerksam und ging wiederholt beherzt aus seinem Tor, um Bälle vor heranrauschenden Gegnern abzufangen.

Kurz vor Schluss kochten die Emotionen über: Memmingens Maier sah nach überhartem Einsteigen von hinten Rot, von den Rängen flogen Becher, die glücklicherweise aber keinen trafen. Die verzweifelte Schlussoffensive des FCM brachte nichts mehr ein, beim Gang in die Kabine zog Schiedsrichter Ehrnsperger noch mal Rot für ein Mitglied der FCM-Bank, vermutlich wegen einiger zu deftiger und unsportlicher Worte.

Im Rückspiel am Freitag kann Memmingen aber doch noch den Aufstieg erreichen, wenngleich die Hypothek der Hinspiel-Niederlage schwer wiegt. Die Auswärtstorregel greift in diesem Jahr aber nicht mehr in Bayern.