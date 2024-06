Melvyn Richardson: "Konnten Kiel hindern ihre Stärken auszuspielen"

Ob im zentralen Rückraum oder auf halbrechts, Melvyn Richardson war einer der Schlüsselspieler für Carlos Ortega im Spiel gegen den THW Kiel und am Ende auch wegen seiner Nervenstärke mit fünf Toren Toptorjäger des FC Barcelona. Der Franzose spricht nach dem Halbfinale über das Erfolgsrezept des Teams.

Was war heute entscheidend für den Einzug ins Finale und den deutlichen Sieg über den THW Kiel?

Melvyn Richardson: Wir hatten uns sehr gut vorbereitet, der THW Kiel ist eine sehr talentierte Mannschaft, die uns viele Probleme bereiten kann. Wir hatten Zeit, uns darauf vorzubereiten, und wir haben viele Dinge gemacht, die wir uns vorgenommen hatten. In der Defensive konnten wir sie daran hindern, ihre Stärken auszuspielen, und unsere Torhüter waren phänomenal. In der zweiten Halbzeit sind sie wieder zurückgekommen, aber wir sind clever und kaltschnäuzig geblieben, wir sind nicht in Panik geraten und haben am Ende mit einem deutlichen Vorsprung gewonnen.

Mit Emil Nielsen hattet ihr ein deutliches Plus im Tor. Hat dich das überrascht?

Ehrlich gesagt, bin ich nicht überrascht. Er macht uns jeden Tag im Training fertig. Er zwingt uns, noch besser zu werden, aber ich kann mir vorstellen, dass die Gegner es gegen ihn schwer haben werden. Einen solchen Torhüter im Rücken zu haben, ist natürlich eine große Hilfe. Und vergessen wir nicht Gonzalo, der ebenfalls einen tollen Job gemacht hat, als er den Platz betrat.

Für alles, was Kiel probiert hat, hattet ihr eine Lösung und musstet praktisch zu keiner Zeit um den Einzug ins Endspiel zittern...

Das ist Teil des Plans, die Mannschaft hat sich im letzten Sommer nicht groß verändert, das macht es uns leicht. Wir kommen sehr gut miteinander aus, wir spielen sehr gut zusammen und in solchen Momenten ist natürlich die kollektive Erfahrung eines der Details, die auf unserer Seite sind.