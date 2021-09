Melsungens "Fehlstart" bringt Füchsen die Tabellenführung

Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga an die Tabellenspitze gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert siegte am Donnerstagabend bei der MT Melsungen mit 33:25 (15:9) und ist in drei Spielen ohne Verlustpunkt.

Während Berlin im Hintergrund feiert, hadern Julius Kühn und Melsungen über einen Fehlstart. imago images