Melsungens dickes Ausrufezeichen zum Start - Zwei Rote Karten in Gummersbach

Nachdem der THW Kiel am Sonntag bereits einen klaren Auswärtssieg bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten eingefahren hatte, starteten vier weitere Mannschaften in die neue Bundesliga-Saison. Beeindrucken konnte die MT Melsungen.

Den Anfang am ersten Bundesliga-Sonntag der neuen Saison hatte der THW Kiel gemacht. Der turmhohe Favorit wurde seinem Status gerecht und wies Aufsteiger HBW Balingen Weilstetten auswärts mit 36:25 (18:15) in die Schranken. Ähnlich überzeugend präsentierte sich am späteren Sonntagnachmittag die MT Melsungen. Überraschend deutlich gewann das seit Jahren kritisch gesehene Projekt aus Nordhessen gegen Frisch Auf Göppingen mit 29:19 (15:10).

Melsunger Trumpf war neben einer stabilen Deckung besonders Keeper Nebojsa Simic, der herausragende 21 Paraden anhäufte. Die Fangquote von 52,5 Prozent kann getrost als Weltklasse bezeichnet werden. Auch einen Siebenmeter der Göppinger entschärfte der Montenegriner.

Vor 2812 Zuschauern drückte die MT vom Start weg aufs Gaspedal, hatte rasch eine 6:1-Führung herausgeworfen. Die Fünf-Tore-Führung behauptete Melsungen bis zur Pause. Göppingen arbeitete sich bis auf 17:19 heran, Simic allerdings kassierte in der Schlussviertelstunde nur noch zwei Gegentreffer.

Beste Werfer bei Melsungen waren Rechtsaußen Timo Kastening und Spielgestalter Elvar Örn Jonsson mit je acht Treffern, bei Göppingen stemmte sich besonders David Schmidt mit sechs Toren gegen die nicht abzuwendende Niederlage.

Brosch muss schon nach 31 Minuten zum Duschen

Andernorts ging es zwischen dem VfL Gummersbach und dem TBV Lemgo Lippe hoch her. Beide Teams kassierten eine Rote Karte - Lemgos Jan Brosch bereits nach 31 Minuten, VfL-Profi Stephan Zeman zwei Minuten vor dem Ende. Am Ende durften die Gastgeber den ersten Saisonsieg feiern (30:27), obwohl sie zur Pause noch mit zwei Toren zurückgelegen hatten.

Beim TBV überzeugte vor allem die rechte Angriffsseite, Niels Versteijnen erzielte von halbrechts acht Tore, Rechtsaußen Lukas Zerbe fünf Treffer. Am Ende aber waren auch diese 13 Tore nicht genug, um Zählbares aus Gummersbach zu entführen. Das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson brauchte etwas, um ein probates Mittel gegen die kompakte 6:0-Abwehr der Lemgoer zu finden.

Kreisläufer Ellidi Snaer Vidarsson netzte am Ende aber doch siebenmal ein, Julian Köster (jüngst bis 2026 verlängert) und Milos Vujovic je fünfmal. "Am Anfang der zweiten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, die Kontrolle, die wir uns Ende der ersten Halbzeit erarbeitet haben, aufrecht zu erhalten", haderte TBV-Coach Florian Kehrmann hinterher und sah dabei den Knackpunkt der Partie.

Wiedergutmachung will Lemgo im ersten Heimspiel der neuen Saison am nächsten Sonntag (16.30 Uhr) betreiben, wenn der zum Auftakt enttäuschende HC Erlangen zu Gast sein wird.

MT Melsungen - Frisch Auf Göppingen 29:19 (15:10)

Tore für Melsungen: E. Jonsson 8, Kastening 8/2, Sipos 4, Ignatow 2, Kristopans 2, Kühn 2, Balenciaga 1, D. Mandic 1, Martinovic 1/1

Tore für Göppingen: D. Schmidt 6, Kozina 5, Schiller 3/2, Flodman 1, Hermann 1, Kneule 1, Persson 1, Sarac 1

Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen)

Zuschauer: 2812

Strafminuten: 2 / 8

Disqualifikation: - / -

VfL Gummersbach - TBV Lemgo Lippe 30:27 (12:14)

Tore für Gummersbach: Vidarsson 7, J. Köster 5, Milos Vujovic 5/2, Jansen 4, Mappes 2, Tskhovrebadze 2, Horzen 1, Häseler 1, Kiesler 1, Kodrin 1, Zeman 1

Tore für den TBV: Versteijnen 8, Zerbe 5, Hutecek 4, Zehnder 4/3, Theilinger 2, Brosch 1, Houtepen 1, Kastelic 1, Petrovsky 1

Schiedsrichter: Thomas Kern (Bellheim)/Thorsten Kuschel (Haßloch )

Zuschauer: 4016

Strafminuten: 6 / 12

Disqualifikation: Zeman (58.) / Brosch (31.)