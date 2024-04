Melsungen hadert, Hamburg "sehr, sehr, sehr, sehr zufrieden"

Im Montagsspiel der Bundesliga gab es für die MT Melsungen gegen den HSV Hamburg nichts zu holen. Gegen die Norddeutschen kassierten die Nordhessen eine 22:29 (12:13)-Niederlage.

Es bleibt dabei: Die MT Melsungen bleibt seit dem Wiederaufstieg der Hamburger in die Bundesliga an der Elbe ohne Punktgewinn. Am 27. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga unterlag die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo dem HSV Hamburg am Ende deutlich.

Bereits vor der schwierigen Auswärtsaufgabe musste die MT eine schlechte Nachricht verdauen. Regisseur Erik Balenciaga litt unter Bauchmuskelproblemen und konnte nicht eingesetzt werden. Für den Spanier beorderte Trainer Parrondo Sindre Aho auf die Spielmacher-Position.

Melsungen fehlerhaft, Hamburg mit kühlem Kopf

Und Aho machte das richtig gut. Der Norweger erzielte mit sechs Treffern die Hälfte aller Melsunger Tore im ersten Durchgang. Vor 3.750 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg fanden die Gäste aber sehr holprig in die Partie. Im Angriff lief es nicht flüssig, und in der Deckung ließen sie den Hanseaten viele Lücken.

Der offene Schlagabtausch setzte sich auch nach dem Wechsel erst einmal fortsetzte. Den besseren Start erwischte der HSV, der durch Niklas Weller und Mortensen vorlegte - 15:12 (34.). Geburtstagskind Julius Kühn markierte nach gut vier Minuten den ersten MT-Treffer im zweiten Durchgang.

Die MT hingegen tat sich sichtlich schwerer, weil auch die HSV-Abwehr wenig zuließ. Aber die Melsunger gaben sich nicht auf. Immerhin. "Doch wir haben zu viele Fehler gemacht", sagte Parrondo nach der Partie. Dann sah Adrian Sipos die Rote Karte (46.), Dani Baijens und Casper Mortensen bauten die Führung des HSV auf vier Tore aus (22:18; 48.) und so war klar, dass die Melsunger nichts mehr holen konnten.

Jansen lobt "überragendes" Abwehrspiel

"Ich bin natürlich sehr, sehr, sehr, sehr zufrieden, weil wir heute mit Melsungen eine schwere Aufgabe vor uns hatten", freute sich Trainer Torsten Jansen nach dem Spiel.

"Wir haben es geschafft, das über Tempo zu kompensieren und haben über das ganze Spiel wenig Fehler gemacht, die Melsungen ausnutzen konnte. Deshalb bin ich mehr als zufrieden und freue mich, dass wir eine der fünf besten Mannschaften der Bundesliga am Ende dominieren konnten", führte Jansen aus und betonte: "Grundlage war unser Abwehrspiel, das war heute überragend."

Für Hamburg und Melsungen stehen auch in den nächsten Spielen schwierige Partien auf dem Plan: Zunächst geht es für den HSV zur TSV Hannover-Burgdorf und dann der THW Kiel nach Hamburg. Das Team von Roberto Garcia Parrondo trifft zuerst vor heimischen Publikum die SG Flensburg-Handewitt. Dann warten die Rhein-Neckar Löwen.