Sekunden vor Schluss: Kristopans wird für Melsungen gegen Lemgo zum Matchwinner

Der TBV Lemgo Lippe ließ sich beim Gastspiel in Kassel in der Handball Bundesliga nicht abhängen, glich zwanzig Sekunden vor dem Ende erneut aus - doch die MT Melsungen konnte durch Dainis Kristopans mit dem entscheidenden 26:25 (13:11) antworten und so zwei wichtige Punkte im Kampf um den internationalen Wettbewerb einfahren.

Dainis Kristopans setzte am Ende den Siegtreffer für die MT Melsungen. IMAGO/Eibner