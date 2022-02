Kein Sieger in Melsungen: Kühn rettet der MT zumindest einen Punkt

Weil die beiden anderen angesetzten Bundesliga-Partien abgesagt wurden, lag der volle Fokus am Donnerstagabend auf der Begegnung zwischen der MT Melsungen und dem SC DHfK Leipzig. Ein Sieger fand sich nach 60 Minuten nicht.

Vor dem Melsunger Heimspiel gegen Leipzig kam sicherlich so manchem das Hinspiel in den Kopf. Nicht aber, weil die MT einen 26:22-Auswärtssieg in Sachsen hatte landen können, sondern wegen eines Interviews, das Silvio Heinevetter im Nachgang gab. Der deutsche Nationalkeeper beklagte sich bei "Sky" ob des plumpen Endes der Zusammenarbeit im Sommer. "Es gibt eines, was man als Spieler erwarten kann: eine offene und vor allem ehrliche Kommunikation. Die war es bei Gott nicht. Es war einfach nicht ehrlich." Mittlerweile steht sein Wechsel nach Stuttgart fest.

Am Donnerstagabend vor 1347 Zuschauern bestach Heinevetter erneut durch Leistung, seine 13 Paraden (Fangquote von 37 Prozent) waren am Ende aber nicht genug, um beide Punkte in Nordhessen zu behalten. Dabei hatte die MT den deutlich besseren Start in die Partie erwischt und führte nach zehn Minuten bereits mit 6:2. Zwischen der 19. und der 23. Minute schmolz der Vorsprung allerdings von 10:5 auf 10:9 zusammen, in die Pause rettete Melsungen eine 13:12-Führung.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich ein offener Schlagabtausch, in dem Leipzig in der 56. Minute durch Marko Mamic erstmals in Führung ging (20:21). Doch Melsungen wehrte sich und sicherte in Person von Nationalspieler Julius Kühn 15 Sekunden vor Schluss zumindest einen Punkt (22:22).

Die erfolgreichsten Werfer der Partie spielten jeweils im rechten Rückraum: Für die MT machte Europameister Kai Häfner ebenso fünf Tore wie Sime Ivic für die Leipziger. Durch die Punkteteilung bleiben die Leipziger drei Punkte hinter den Nordhessen.

MT Melsungen - SC DHfK Leipzig 22:22 (13:12)

Tore für Melsungen: K. Häfner 5, A. Gomes 4, Kastening 3, Kühn 3, E. Jonsson 2, Reichmann 2/2, Allendorf 1, Kalarasch 1, Kunkel 1

Tore für Leipzig: Ivic 5/2, Wiesmach 4, Binder 2, Ernst 2, M. Gebala 2, Milosevic 2, Sunnefeldt 2, Esche 1, Hönicke 1, Mamic 1

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 1347

Strafminuten: 6 / 10

Disqualifikation: Arnarsson (45./3. Zeitstrafe) / -