Meldebutton für Antisemitismus im Sport vorgestellt

In Dortmund wurde am Montag ein neues Meldesystem für antisemitische Vorfälle im Sport präsentiert. Aktuell werden die meisten Fälle nicht gemeldet.

Das Problem war nie weg und ist aus traurigem Anlass so aktuell wie lange nicht mehr: Nicht erst die erschütternden Reaktionen auf den Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober haben gezeigt, wie präsent der Antisemitismus auch in Deutschland ist. 240 Prozent mehr gemeldete Fälle als im Vorjahreszeitraum hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus RIAS in den vergangenen Wochen registriert. Auch im Sport gibt es einen Anstieg, einige jüdische Vereine haben den Spielbetrieb derzeit sogar teilweise oder gänzlich eingestellt.

Ab sofort können diese antisemitischen Vorfälle im Sport online gemeldet werden. Am Montag stellten der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland und RIAS in Dortmund einen neuen Meldebutton vor, den Sportvereine und -verbände auf ihren Internetseiten einbinden können. Mitarbeitende der Recherchestellen überprüfen demnach die eingehenden Meldungen und bieten Unterstützung für Betroffene und Zeugen an.

Borussia Dortmund gehört zu den Vorreitern

Eine Studie von Zusammen1, dem Bildungs- und Präventionsprojekt von Makkabi Deutschland zeigte zuletzt auf, dass Meldestrukturen häufig nicht bekannt seien und antisemitische Vorfälle dadurch oft im Dunkeln blieben, Betroffenen könne kaum geholfen werden. "Einen großen Nachholbedarf bei diesem gesamtgesellschaftlichen Problem", erkennt Luis Engelhardt, Projektleiter von Zusammen1: "Unserer Erfahrung nach werden selbst die eindrücklichsten antisemitischen Vorfälle häufig nicht gemeldet."

Dem Zusammenschluss geht es mit der neuen Option des Buttons, den Bundesligist Borussia Dortmund als einer der Vorreiter in seinen Internet-Auftritt implementieren wird, um die Sichtbarkeit des Problems. "Wir verstehen uns als Seismograph", sagt Benjamin Steinitz als Geschäftsführer des Bundesverbands RIAS und spricht von einem "Meilenstein im Kampf gegen den Antisemitismus". Für Vereine und Verbände sei es die Chance, mit der Einbindung "auf Worte nun auch Taten folgen zu lassen".

Erst bessere Erfassung der Vorfälle, dann konkrete Maßnahmen

Bisher werden Vorfälle im Sport nur unzureichend gesammelt und gemeldet. Laut der Studie werden nur 54 Prozent an den eigenen Verein gemeldet werden, 38 Prozent an übergeordnete Stellen im Sport und nur 24 Prozent an Meldestellen außerhalb des Sports. Auf die bessere Erfassung sollen Maßnahmen folgen: "Erst wenn die Problematik von Antisemitismus auf unseren Sportplätzen vollständig erkannt wird, kann effektiv darauf reagiert werden", betont Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland, der den Wert der Präventivarbeit betont.

Das funktioniert über Aufklärung und Bewusstsein für das Thema in den Vereinen und auch in der Strafverfolgung. "Auf allen Spielfeldern und in allen Turnhallen soll mindestens eine Person die Sensibilisierung haben, bei antisemitischen Vorfällen Gegenrede zu leisten und sie zu melden", hofft Engelhardt. Sabena Donath, Direktorin der Jüdischen Akademie des Zentralrats der Juden in Deutschland, ergänzt: "Die Einführung des Meldebuttons erleichtert nicht nur die Dokumentation antisemitischer Vorfälle, sondern trägt außerdem wesentlich zu einer Sichtbarmachung der Häufigkeit und Intensität solcher Vorkommnisse auf unseren Sportplätzen bei. Nur so können rote Linien neu verhandelt werden."