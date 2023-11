Meistertrainer Lettieri im Interview: "Viele Spieler kannten das noch nicht"

Gino Lettieri (56) hat den FK Panevezys in Litauen völlig überraschend zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt. Hier erzählt der Trainer, wie es dazu kam und was für ihn den Reiz dieser Station ausmacht.

Als Spieler für 1860 München tätig, als Trainer stand er in Deutschland unter anderem beim MSV Duisburg (2020-2021) oder beim FSV Frankfurt (2017) an der Seitenlinie: Gino Lettieri. imago images/HMB-Media

Glückwunsch, Herr Lettieri. Erzählen Sie bitte, wie Sie zum Meistertrainer geworden sind.

Natürlich steckt da viel harte Arbeit dahinter, wie zum Beispiel eine detaillierte Vorbereitung im physischen und taktischen Bereich mit verschiedenen Spielsystemen, was viele Spieler bis dato noch nicht kannten. Die Auswahl der Spieler war natürlich enorm wichtig, da ich mir mit unserem kleinen Budget von zwei Millionen Euro keine großen Fehler erlauben durfte. Sonst wäre die Meisterschaft wieder einmal an Zalgiris Vilnius gegangen. Der Serienmeister und FC Bayern Litauens. Zum Vergleich: Zalgiris Vilnius hat circa zehn Millionen Euro Etat.

Wann waren Sie überzeugt, dass die Überraschung gelingen kann?

Nachdem wir die erste Runde der Qualifikation zur Conference League gewonnen hatten und in der zweiten Runde nur knapp an Hapoel Beer Sheva aus Israel gescheitert waren, war mir bewusst, dass wir eine große Chance haben, ein kleines Wunder zu schaffen.

Die Sie anschließend genutzt haben.

Wir haben es durchgezogen und eine wahnsinnig tolle Saison mit nur einer Niederlage und nur 14 Gegentoren gespielt. Die Entwicklung meiner Spieler war mir dabei sehr wichtig. Mittlerweile sind sieben Nationalspieler im Kader. Das freut mich für die Jungs und macht mich auch ein bisschen stolz.

Die litauische A-Lyga im Überblick Spielplan

Tabelle

Alle Meister

Wie sind Ihre Rahmenbedingungen?

Natürlich sind auch hier die Spieler Vollprofis, aber die Infrastruktur kann natürlich nicht mit der Bundesliga in Deutschland verglichen werden. Außer zwei bis drei Ausnahmen. Ein Verein wie Zalgiris könnte vom Potenzial her auch im hinteren Teil der Bundesliga spielen. Das haben sie deutlich gemacht, als sie sich letztes Jahr für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert hatten und dieses Jahr in der Champions League knapp gegen Galatasaray Istanbul mit einem Unentschieden (2:2) und einem 0:1 gescheitert sind.

Lettieri: Warum er Angebote aus der 3. Liga ablehnte

Wie sind Sie im September 2022 überhaupt nach Litauen gekommen?

Während meiner Zeit in Polen bei Korona Kielce wollte mich der damalige Sportchef von Zalgiris Vilnius verpflichten. Vier Jahr später war er in beratender Funktion bei Panevezys tätig und fragte mich, ob ich dem Klub helfen könne. Panevezys befand sich bis dato auf dem sechsten Platz und hätte sich damit nicht für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Mir blieben noch zehn Spieltage Zeit und wir schafften es noch den dritten Platz zu erreichen und qualifizierten uns somit für den internationalen Wettbewerb. Bis dahin war das die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Danach setzte der Verein natürlich alle Hebel in Bewegung, dass ich noch ein weiteres Jahr verlängere.

Nachdem Sie dieses Jahr nun die Meisterschaft gewonnen haben, wurde ihr Vertrag nochmals um ein weiteres Jahr verlängert. Ist Meistertrainer in Litauen reizvoller als 3. Liga in Deutschland?

Natürlich gab es auch Angebote aus der 3. Liga. Die Rahmenbedingungen müssen dabei aber auch stimmen. Ich bin einfach ein Mensch, der Perspektiven braucht, um etwas entwickeln zu können. Da müssen alle an einem Strang ziehen. Es waren auch Angebote aus Polen und Zypern auf dem Tisch. Letztendlich habe ich mich für Litauen entschieden, da ich die kommende Saison mit meiner Mannschaft international spiele. Sollten wir in der Quali zur Champions League scheitern, bleiben immer noch die Optionen Europa-League-Qualifikation oder Conference League, am liebsten mit Gruppenphase.

Der Italien-Traum des "Münchner Kindls"

Sie wurden in einer italienischen Sportzeitung unter anderem zusammen mit Carlo Ancelotti in einem Artikel erwähnt. Es geht um erfolgreiche italienische Trainer im Ausland. Träumen Sie von der Serie A?

Ich bin zwar ein Münchner Kindl, aber natürlich wäre es für mich eine Bereicherung und ein kleiner Traum, auch einmal in italienischer Sprache im eigenen Land einen Verein zu trainieren. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass meine Arbeit in Italien positiv wahrgenommen wird, auch wenn Litauen jetzt nicht das größte Fußballland ist.

Geprägt haben mich eher meine Hospitationen bei zum Beispiel Giovanni Trapattoni in Florenz und Salzburg. Gino Lettieri

Ist Ihr Lebensmittelpunkt Litauen?

Nein, ich pendle zwischen Deutschland und Litauen. Vor 25 Jahren habe ich eine sehr gute Wahl mit meiner Frau Daniela getroffen, die das alles mitmacht. Sie hält mir immer den Rücken frei und kommt, wann immer es geht, mit unseren zwei Töchtern in den Schulferien zu mir.

Zu Beginn Ihrer Trainerkarriere erlebten Sie bei 1860 München Werner Lorant. Hat er Sie geprägt?

Das wäre zu weit gegriffen. Geprägt haben mich eher meine Hospitationen bei zum Beispiel Giovanni Trapattoni in Florenz und Salzburg, Fabio Capello in Rom, Arsene Wenger beim FC Arsenal und Zdenek Zeman in Lecce. Damals ging das noch leichter. Stellen Sie sich vor, Sie würden heute zweimal bei Pep Guardiola oder Jürgen Klopp hospitieren wollen. Die Chance wäre eher gering.