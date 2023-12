Meistertrainer Daniel Haase verlässt Junglöwen

Wechsel auf der Trainerbank im Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen: Nachwuchskoordinator Daniel Haase, der die A-Jugend des Bundesligisten coacht, wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen nicht verlängern. Der gebürtige Essener sucht eine neue Herausforderung.

"Die sechs Jahren bei den Junglöwen haben mich geprägt und sind eine wichtige Phase in meinem Berufsleben", betont Haase. "Ich finde es sehr schade, dass die sehr erfolgreiche Zeit bei den Löwen im Sommer zu Ende geht, doch nun ist es an der Zeit, mit meinen persönlichen Ambitionen und Perspektiven eine neue Umgebung zu suchen, in der ich meine Erfahrungen in sportlicher wie menschlicher Sicht einbringen kann."

Der 41 Jahre alte Haase wechselte 2018 vom TuSEM Essen in den Nachwuchsbereich der Rhein-Neckar Löwen tätig. 2022 führte er die A-Jugend zum Deutschen Meistertitel, 2023 folgte die Deutsche Vize-Meisterschaft. Haase wurde zudem als "Nachwuchstrainer der Saison 2021/22" von der Handball-Bundesliga (HBL) ausgezeichnet.

Spieler wie Nationaltorwart David Späth und die heutigen Löwen-Profis Philipp Ahouansou und Lion Zacharias wurden von Haase begleitet und gefördert, wie etliche weitere Handballer, die nun in der 1. und 2. Bundesliga agieren. Darunter sind unter anderem auch Luca Witzke, Nationalspieler vom SC DHfK Leipzig, und Noah Beyer, Bundesligaprofi beim Bergischen HC.

"Mich macht es besonders stolz, wie sich Jungs bei uns entwickelt haben - sowohl im handballerischen, aber auch im persönlichen Bereich", hält Haase fest. "Wir haben echte Charaktere ausgebildet. Es war immer mein oberstes Ziel, nicht nur Sportler zu fördern, sondern auch gute Menschen herauszubringen."

Zum Abschluss seiner Zeit bei den Rhein-Neckar Löwen will Haase erneut um den Titel mitspielen. "Ich werde bei den Junglöwen alles einbringen, damit wir möglichst erneut Deutscher Meister werden", unterstreicht er mit Blick auf die laufende Saison. "Das wäre ein sensationeller Abschluss.“

Rolf Bechtold, Sportlicher Leiter Junglöwen, muss nun einen Nachfolger finden. "Die frühzeitige Entscheidung gibt Daniel und uns die Chance, die weitere Zukunftsplanung für die Zeit ab der Saison 2024/25 nun völlig unaufgeregt anzugehen", zeigt sich Bechtold gelassen.

Er betont: „Ich kann absolut nachvollziehen, dass er nun den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen möchte und eine Herausforderung mit neuen Perspektiven in einem anderen Verein sucht. Wir sind Daniel Haase unendlich dankbar für sein Engagement bei den Junglöwen. Er hat uns als Nachwuchskoordinator und Trainer der U19 auf ein neues Level gehoben."