Meistertrainer Cinel hört in Schalkes Knappenschmiede auf

Seit 2012 ist Onur Cinel bei Schalke 04 und feierte im Nachwuchsbereich große Erfolge. Am Saisonende aber trennen sich die Wege.

U-17-Coach Onur Cinel wird Schalke am Saisonende verlassen. Getty Images for DFB

Onur Cinel (37), im Vorjahr Deutscher Meister mit der U 17 des FC Schalke und unlängst im Halbfinale um die Meisterschaft knapp am späteren Sieger Arminia Bielefeld (1:3) gescheitert, scheidet auf eigenen Wunsch in der kommenden Saison als Trainer aus der Knappenschmiede aus, er bleibt vorerst aber Leiter Methodik auf Schalke.

Cinel, der zudem einer der Assistenten Ralf Rangnicks bei der österreichischen Nationalmannschaft ist, strebt einen Job als Chefcoach im Profibereich an. Zuerst hatte die WAZ darüber berichtet, die zudem schreibt, dass der Coach 2022 mit einem Zweitligisten Gespräche geführt habe.

Cinel war vor zwei Jahren für einige Monate ebenso als Assistent in den Profistaff der Königsblauen hochgezogen worden. Erst vor wenigen Monaten hatte Cinel hinsichtlich seiner Zukunft im kicker-Interview gesagt: "Im Trainerjob sucht man Glück, nicht Sicherheit." Genau das setzt er nun in die Tat um, indem er den sicheren Beruf auf Schalke aufgibt und sich einer neuen Herausforderung stellen will. Dabei hat er klare Vorstellungen, was er machen möchte, denn Angebote aus Belgien und der Türkei hatte er zuletzt abgelehnt.

Cinel will mit Schalker Nachwuchs noch den Westfalenpokal holen

Ein großes Ziel hat er noch auf Schalke: Mit der U 17, mit der er in 41 Partien einen Punkteschnitt von 2,71 erreichte, will er noch den Westfalenpokal holen, hier steht im April das Halbfinale gegen Preußen Münster an.