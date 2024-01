Meistertitel im Gepäck: Sigurdardottir soll Duisburg zum Klassenerhalt führen

Die dritte Neue beim MSV Duisburg in diesem Winter heißt Ingibjorg Sigurdardottir. Die Verteidigerin kommt vom norwegischen Meister Valerenga Oslo.

Neu in Duisburg: Ingibjorg Sigurdardottir ANP via Getty Images

Erst im Dezember durfte Ingibjorg Sigurdardottir einen großen Erfolg feiern. Die 56-malige Nationalspielerin Islands wurde mit Valerenga Oslo norwegischer Meister. Nun geht es für die 26 Jahre alte Verteidigern darum, den MSV Duisburg vor dem Abstieg zu bewahren.

Beim MSV unterschrieb Sigurdardottir am Freitag einen Vertrag bis Saisonende, der sich im Falle des Klassenerhalts um ein weiteres Jahr verlängert.

"Inga ist sehr erfahren, ein wichtiger Bestandteil der isländischen Nationalmannschaft, und hasst es zu verlieren. Sie bringt als Innenverteidigerin das mit, wonach wir gesucht haben. Es ist schön, dass sie sich für uns entschieden hat und dass sie fortan Teil unseres Teams ist", freut sich Cheftrainer Thomas Gerstner auf die Verteidigerin.

Qualitäten und Siegermentalität soll Defensive nachhaltig verstärken

"Als Spielerin des norwegischen Meisters und feste Größe in der isländischen Nationalmannschaft sind wir davon überzeugt, dass sie mit ihren Qualitäten und Siegermentalität unsere Defensive nachhaltig verstärken wird", hofft Dario Mlodoch, Leiter Lizenzspielerabteilung.

Die neue Nummer 25 des Bundesliga-Schlusslichts wird in der Vereinsmitteilung wie folgt zitiert: "Die Philosophie des Klubs und der Stadt passt sehr gut zu mir und meinen persönlichen Werten. Ich freue mich extrem auf die Herausforderung, mich in der Bundesliga messen zu dürfen. Beim MSV möchte ich vom ersten Tag anpacken und die Mannschaft auf dem Weg zum Klassenerhalt unterstützen."

Sigurdardottir, die zuvor vier Jahre in Oslo unter Vertrag stand und zuvor in Schweden und ihrer isländischen Heimat spielte, ist die dritte Neue in diesem Winter beim MSV. Zuvor verpflichteten die Meidericher bereits Jana Radosavljevic und Taryn Ries.