Meisterstücke, Comebacks, Klatschen: Wie der BVB zuletzt in München abschnitt

Borussia Dortmund reist als Tabellenführer zum FC Bayern München. In der Bundesliga ist das in den vergangenen Jahren auch schon mal schiefgegangen.

Der Machtwechsel im deutschen Fußball wirkte greifbar. Gegenpressen und ausschwärmen, mit diesen Devisen spielte Borussia Dortmund sogar für den FC Bayern zu modern, als der BVB unter Jürgen Klopp 2011 deutscher Meister wurde.

Das Meisterstück glückte damals am 24. Spieltag in München, wo die Dortmunder zuvor 18-mal nicht hatten gewinnen können. Doch durch den 3:1-Sieg in der Allianz-Arena war die Borussia an der Tabellenspitze mit zwölf Punkten Abstand vorne. Auf Bayern, das als Vierter zu diesem Zeitpunkt sogar hinter Hannover 96 lag, waren es sogar deren 16.

In den großen Jahren der Klopp-Ära war die Heimfestung des Rekordmeisters kein Ort, der Borussia Dortmund das Fürchten lehrte. 2011/12 hätte der FCB am 13. Spieltag auf acht Punkte davonziehen können, doch der BVB siegte erneut in München, kam auf zwei Zähler heran - und stand am Ende wieder ganz oben. Auswärts bei den Bayern, wo war denn das Problem?

Dortmunds Leistungsträger wechseln nach München

Das Problem zeichnete sich ab der Saison 2012/13 ab, als der BVB den Bayern in München zwar ein taktisch geprägtes 1:1 abringen konnte, der Rückstand nach 15 Spieltagen jedoch schon elf Punkte betrug. Am Saisonende waren es 25. Und bald spielten Spieler wie Mario Götze, Mats Hummels oder Robert Lewandowski, die für Dortmund in den Jahren zuvor noch gegen Bayern getroffen hatten, auf einmal beim Rekordmeister.

Die Machtverhältnisse waren schon 2013/14 (zurück-)gekippt, als Dortmund am 30. Spieltag mit 3:0 in München gewann. Zu diesem Zeitpunkt stand Bayern nämlich längst als Meister fest - ein Szenario, an das sich die gesamte Bundesliga langsam, aber sicher gewöhnen musste. Auf weitere Zugeständnisse konnte der BVB aber lange warten.

Als in Klopps letzter Saison 2014/15 auf einmal gar nichts mehr lief, siegten die Bayern trotz Rückstand noch mit 2:1, fügten Dortmund damit die fünfte Niederlage am Stück zu und schossen den ramponierten Rivalen von Platz 16 auf Platz 17. Dieser sollte sich in den Folgejahren zwar erholen - nicht aber, wenn es in der Bundesliga nach München ging.

Die Anzeigetafel in aller Deutlichkeit: Bayern 6, Dortmund 0. imago/Team 2

2015/16 setzte es für Thomas Tuchels BVB in der Allianz-Arena ein 1:5, als unantastbare Bayern am achten Spieltag den achten Sieg feierten. 2016/17 verlor Schwarz-Gelb am 28. Spieltag mit 1:4, womit allerdings eher Aufsteiger RB Leipzig endgültig distanziert wurde, nicht der abgeschlagene BVB. Der kassierte am 28. Spieltag der Spielzeit 2017/18 unter Peter Stöger gar ein 0:6, wodurch Dortmund schon nicht mehr Meister werden konnte. Einmal mehr hatte ausgerechnet Lewandowski seinen Ex-Klub abgeschossen, wie er das in diesen Jahren regelmäßig tat.

2019 scheiterte Dortmund als Tabellenführer

2018/19 dann die große Chance. Bekam endlich mal jemand einen Fuß in die Tür? Würde es wieder einen anderen deutschen Meister geben als den FC Bayern? In Dortmund hatte der BVB den FCB unter Lucien Favre geschlagen, doch als er beim Wiedersehen am 28. Spieltag in München auf fünf Punkte hätte davonziehen können, setzte es wieder ein 0:5 - und Tabellenführung und bald auch die Meisterschaft waren futsch. Die Borussia konnte noch so gut sein. In München gab es jährlich Saures.

Das gleiche Lied, als Hansi Flick 2019/20 noch Interimstrainer war und Bayern und Dortmund in der Hinrunde noch die Ränge drei und sechs belegten: 0:4. Doppelpack Lewandowski. Doppelpack Erling Haaland hieß es 2020/21 bereits nach neun Minuten, zur Freude von BVB-Coach Edin Terzic. Und doch stand am Ende ein 4:2 für Bayern auf der Münchner Anzeigetafel. Was im Meisterrennen wiederum mehr RB Leipzig ärgern musste als die Borussia, gegen die (und Trainer Marco Rose) sich München am 31. Spieltag 2021/22 zum zehnten Mal in Folge zum Meister krönte.

Bei einem Sieg wäre der BVB vier Punkte vorn

Serien-Titel Nummer elf zu verhindern, das hat Borussia Dortmund am 26. Spieltag der laufenden Saison selbst in der Hand. Mit einem Punkt Vorsprung wird der BVB am 1. April (18.30 Uhr) nach München reisen, wo auch Trainer Terzic noch mindestens eine offene Rechnung zu begleichen hat. Somit hat er zwar schon am eigenen Leib erfahren, wie es auch wieder laufen könnte. Aber diesmal ist wenigstens Lewandowski weg.