Meisterrennen stockt: Bayern und Spitzenreiter Bonn mit Heimniederlagen

Der FC Bayern musste am Sonntag im Meisterrennen in der BBL einen Rückschlag hinnehmen. Die Münchner unterlagen Chemnitz. Am Abend konnten die Bonner die Steilvorlage nicht nutzen.

Es lief nicht rund Ognjen Jaramaz (li., gegen Frantz Massenat) und den FC Bayern. imago images/kolbert-press