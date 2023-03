Meisterrennen in der Eredivisie: Feyenoord, Ajax, AZ und PSV im Check

Seit der Saison 2018/19 krönte sich in den Niederlanden immer Ajax Amsterdam zum Meister - diese Serie könnte in diesem Jahr reißen. Gleich drei Vereine befinden sich noch mit dem schwächelnden Rekordmeister im Rennen um den Titel. Ein Überblick.

Ähnlich wie in Deutschland wirkte die Meisterschaft in der Eredivisie zuletzt wie ein Dauer-Abo für den Rekordmeister: Ajax Amsterdam krönte sich in den vergangenen drei Spielzeiten zum Meister und stand auch beim coronabedingten Abbruch der Spielzeit 2019/20 an der Tabellenspitze - für die Niederlande eine lange Dominanz: Denn mehr als vier Meisterschaften in Folge gelang noch keinem Team. Zuletzt feierte Ajax zwischen 2010 und 2014 vier Titel in Serie.

Dass der Verein in diesem Jahr erneut den Rekord einstellt, ist aktuell durchaus fraglich. Denn die Amsterdamer befinden sich noch mit drei weiteren Mannschaften im Titelrennen und sind derzeit "nur" Zweiter. Ein Überblick über das Meisterrennen in der Eredivisie vor dem Topspiel zwischen Ajax und Feyenoord am Sonntag (14.30 Uhr).

Feyenoord Rotterdam - 58 Punkte (Tordifferenz +33)

Das spricht für die Meisterschaft:

Feyenoord überzeugt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Bester Beweis: Das 2:1 im Spitzenspiel in Alkmaar, wo sie ohne ihren gesperrten Kapitän und vermeintlich besten Spieler Orkun Kökcü auskommen mussten. Dazu wirft das Team von Trainer Arne Slot einen Rückstand nicht aus der Bahn: Vergangenen Sonntag gegen Volendam lag Feyenoord zum neunten Mal mit 0:1 zurück und zum neunten Mal verlor die Mannschaft aus der Hafenstadt das Spiel nicht (2:1 gegen den Aufsteiger).

Generell musste Rotterdam lediglich erst eine Liga-Niederlage in dieser Spielzeit hinnehmen - diese liegt aber schon weit zurück. Am 18. September unterlag die Slot-Elf in Eindhoven mit 3:4. Auch das Restprogramm spricht für den "Klub an der Maas": Im "De Klassieker" trifft Feyenoord letztmals auf ein Team aus der Top-Fünf.

Das spricht dagegen:

Anders als bei der bis dato letzten Meisterschaft im Jahr 2017 fehlt dem Kader die Erfahrung. Damals erzielte Routinier Dirk Kuyt am entscheidenden letzten Spieltag einen Dreierpack gegen Heracles Almelo (3:1) und führte Feyenoord somit zur Meisterschaft. Das Spitzenspiel in der Johan Cruijff ArenA wird zeigen, ob die jungen Akteuren (drittjüngster Kader der Liga) auch großem Druck standhalten können. Dazu ist der Klub als einziger der vier Anwärter noch in drei Wettbewerben vertreten. Bislang war die Mehrfachbelastung aber nicht zu spüren.

Ajax Amsterdam - 55 Punkte (Tordifferenz +45)

Das spricht dafür:

Trotz einer historischen Sieglos-Serie - zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte sieben Ligaspiele in Serie ohne Erfolg - befindet sich Ajax noch im Titelrennen. Seit dem Trainerwechsel Ende Januar von Alfred Schreuder zu John Heitinga wurde Amsterdam in der Liga seiner Favoritenrolle gerecht: Alle sieben Ligapartien unter dem ehemaligen Hertha-Spieler gewann Ajax.

Des Weiteren ist der Kader im Vergleich zu den anderen drei Teams nominell der stärkste und besitzt unter anderem mit Dusan Tadic oder auch dem Ex-Bremer Davy Klaassen erfahrene Akteure, die das Meisterrennen bereits häufig für sich entschieden haben. Ajax bewies in den vergangenen Jahren bereits Aufholjagd-Qualitäten: So gewannen die Amsterdamer fünf ihrer vergangenen sieben Ligatitel, obwohl sie nicht als Tabellenführer in die Winterpause gegangen waren.

Das spricht dagegen:

Der Druck vor dem Topspiel liegt auch aufgrund des Restprogramms von Feyenoord eindeutig bei Amsterdam - und Ajax wusste unter diesen Vorzeichen auch unter Heitinga kaum zu überzeugen: Zwar mühte sich der Rekordmeister zu einem 1:0 im Pokalachtelfinale in Enschede, doch in der Europa League gegen Union Berlin schied Ajax nach zwei enttäuschenden Auftritten aus. Trotz des vermeintlich schweren Restprogramms - der Rekordmeister spielt noch gegen Feyenoord, PSV und Alkmaar - darf sich die Heitinga-Elf wohl keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Denn schon jetzt kann Ajax nicht mehr seine Punkteanzahl der vergangenen drei abgeschlossenen Spielzeiten erreichen, die eben mit der Meisterschaft endeten. Sollte Amsterdam die restlichen Partien gewinnen, kommt es "nur" noch auf 82 Zähler. Die niedrigste Punktzahl der Amsterdamer seit der Saison 2015/16 lag übrigens bei 79 Zählern in der Spielzeit 2017/18, wo es mit der PSV Eindhoven letztmals einen anderen Meister als Ajax gab.

AZ Alkmaar - 53 Punkte (Tordifferenz +23)

Das spricht für die Meisterschaft:

Alkmaar ist der Außenseiter im Titelrennen - allerdings fühlt sich die Mannschaft aus der Käsestadt in dieser Position auch wohl. Nachdem Alkmaar zwischen Ende Januar und Ende Februar eine kleine Schwächephase hatte, befindet sich die Mannschaft von Pascal Jansen pünktlich zu den entscheidenden Wochen in guter Form. Dies bekam unter anderem auch Lazio Rom zu spüren: AZ bezwang die Römer zweimal mit 2:1.

Neben Torjäger Evangelos Pavlidis (elf Tore in dieser Saison), der schon bei Borussia Dortmund II und dem VfL Bochum unter Vertrag stand, besitzt Alkmaar mit Jesper Karlsson einen weiteren Offensivspieler, der den Unterschied ausmachen kann - so wie am vergangenen Samstag beim 1:0 gegen Groningen.

Evangelos Pavlidis (#9) und Jesper Karlsson (li.) gehören zu den auffälligsten AZ-Akteuren in dieser Saison. IMAGO/Insidefoto

Das spricht dagegen:

Durch die Last-Minute-Niederlage gegen Feyenoord ist die Titelchance von AZ gesunken. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Rotterdam. Des Weiteren besitzt AZ im Vergleich zu den anderen Konkurrenten die vermeintlich schwächeren Einzelspieler - im Kollektiv agierten die Jansen-Elf allerdings meist überzeugend. Dazu hat es das Restprogramm in sich: Die Nordholländer treffen noch auf vier Vereine aus der Top-Sechs. Auch wenn es am Ende nicht für erste Meisterschaft seit 2009 reichen sollte, ist der Abstand zu den Top-Teams der Liga im Vergleich zur Vorsaison deutlich kleiner geworden.

PSV Eindhoven - 52 Punkte (Tordifferenz +36)

Das spricht für die Meisterschaft:

Trotz der Winter-Abgänge ist die Mannschaft noch immer qualitativ gut besetzt. Vor allem auf Youngster Xavi Simons ruhen die Hoffnungen. Der 19-jährige Offensivspieler traf bereits zwölfmal in seinen ersten 25 Ligaspielen (Top-Torjäger der Liga). Mit Johan Bakayoko befindet sich ein weiterer 19-Jähriger im Aufwärtstrend: Der Außenspieler bekommt nach dem Abgang von Noni Madueke, den es zu Chelsea zog, mehr Spielzeit und steuerte unter anderem drei Treffer in den vergangenen fünf Eredivisie-Partien bei.

In den Spitzenspielen wusste das Team von Ruud van Nistelrooy meist zu überzeugen: So bezwang Eindhoven in der Hinrunde sowohl Ajax (2:1) als auch Feyenoord (4:3) - gegen Alkmaar gab es allerdings eine Niederlage (0:1). Da die PSV noch gegen Ajax und Alkmaar in der Rückrunde antritt, scheint zumindest noch der 2. Platz realistisch.

Das spricht dagegen:

Der Abstand zu Tabellenführer Feyenoord ist mit sechs Punkten schon ziemlich groß. Dazu konnte PSV die Lücke, die Cody Gakpo bei seinem Winterabgang hinterließ, nicht schließen. Dies wurde vor allem im Januar 2023 deutlich. Nur zwei der fünf Ligapartien im ersten Monat des Jahres gewann Eindhoven - unter anderem unterlag PSV bei Abstiegskandidat Emmen (0:1).

Während die Rot-Weißen im heimischen Philips-Stadion 34 von möglichen 39 holten (beste Heimmannschaft), überzeugten sie in der Fremde kaum: Lediglich fünf von zwölf Gastspielen gewann Eindhoven. Sparta Rotterdam, Heerenveen und Sittard sammelten auswärts nur einen Punkt weniger. Die Auswärtsschwäche kostet wohl die Meisterschaft.