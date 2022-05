Meisterheld Gündogan: "Über die Art und Weise hat sich jeder gefreut"

Ilkay Gündogan (31) hat Manchester City, das diese fast noch verspielt hätte, zur Meisterschaft geschossen. Die wichtigsten Tore in seiner Karriere?

"Ich wusste, dass ein kleines Wunder her muss", erinnert sich Gündogan an einen Moment, als er am letzten Premier-League-Spieltag - wie zuletzt so oft - nur auf Manchester Citys Bank saß. Angeblich darf er den Verein im Sommer verlassen, in Citys Mittelfeld sind inzwischen andere gesetzt als der 31-Jährige.

Aston Villa führte im Etihad mit 2:0, parallel war Liverpool drauf und dran, sein Heimspiel gegen Wolverhampton zu gewinnen. Aber zum Zeitpunkt seiner Einwechslung "führte Liverpool ja noch nicht" - und "grundsätzlich sind wir so von uns überzeugt", so Gündogan, sodass die Skyblues die Partie binnen fünfeinhalb Minuten tatsächlich noch umgebogen und den vierten Meistertitel in fünf Jahren eingefahren haben. Mit zwei Treffern von Ilkay Gündogan.

"Normalerweise bin ich nicht der Typ, der bei Toren so sehr aus sich rausgeht", meint der 31-Jährige im kicker-Interview, "aber dieser Moment beim 3:2 … Es unnötig spannend zu machen ist zwar nie schön, aber am Sonntagabend hat sich, denke ich, dann jeder über die Art und Weise gefreut."

Im womöglich letzten Spiel für einen langjährigen Arbeitgeber die beiden wichtigsten Tore seiner Karriere? "Ich habe zwar auch im Champions-League-Finale 2013 für Dortmund getroffen, leider aber verloren", bewertet Gündogan. "Zwei Tore zur Meisterschaft in der Premier League sind dann doch noch mal eine Stufe drüber."

