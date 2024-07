Meister Sturm mit goldenem Dritt-Trikot

Die "Blackies" von Sturm Graz werden 2024/25 in schwarzen, weißen oder in goldenen Dressen auflaufen.

Doublesieger Sturm Graz präsentierte Montagabend die Dressen für die Saison 2024/25 und überraschte mit einem goldenen Dritt-Trikot. Die ersten beiden Dressen sind traditionell in schwarz bzw. in weiß gehalten. Ab Dienstag ist die neue Wäsch' in allen Sturm-Graz-Shops erhältlich. Der Online-Verkauf läuft bereits.

"Die neuen Trikots betonen einmal mehr unsere Verbundenheit mit den Gründerfarben und den Wert der Tradition, der uns extrem wichtig ist - ohne dabei auf moderne Akzente in der Struktur zu vergessen", betont Sturms Geschäftsführer Wirtschaft, Thomas Tebbich, in einer Aussendung.