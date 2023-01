Meister Napoli, König Arnautovic: Zehn Thesen zum Re-Start der Serie A

Am kommenden Mittwoch steigt auch die italienische Serie A wieder ins aktive Geschehen ein - mit einem kompletten Spieltag. Dabei wollen die großen Vereine direkt ihre Claims abstecken und sich Sampdoria befreien. Zehn teils gewagte Thesen zum Re-Start.

"Seht her!" Victor Osimhen kann und will mit Napoli Meister werden und es der Konkurrenz zeigen. IMAGO/Independent Photo Agency

1. Napoli wird nach über 20 Jahren endlich wieder Meister: Die Süditaliener sind souveräner Tabellenführer nach 15 Spieltagen, haben stolze acht Punkte Vorsprung und alles, was es braucht. Wenn sich weder Abwehrchef und "Monster" Min-Jae Kim, die georgische Zaubermaus Khvicha Kvaratskhelia oder Top-Stürmer Victor Osimhen nicht verletzen, ist der dritte Scudetto nach 1987 und 1990 nur noch Formsache.

2. "Ibra" meldet sich mit zehn Toren zurück: Altmeister Zlatan Ibrahimovic ist quasi der Papa im Kader der Rossoneri, gilt für den insgesamt jungen Milan-Kader seit geraumer Zeit als Leitfigur. Im Jahr 2023 wird sich der Schwede nach langer Pause auch wieder aktiv zurückmelden - und natürlich direkt zeigen, dass seine Fitness und sein Können auch mit 41 Jahren noch für einige Tore reichen.

3. Juventus fängt sich maximal 20 Gegentore: Massimiliano Allegri hat die Turiner, die abseits des Sports anderweitig und vor allem negativ in den Schlagzeilen stehen und auch von der UEFA beobachtet werden, vor der verfrühten Pause wegen der Winter-WM in Katar vollkommen auf Kurs gebracht. Sechs Siege in Folge - jeweils kein Gegentor - können sich mehr als sehen lassen. Mit insgesamt erst sieben gefangenen Treffern ist die Alte Dame defensiv wieder die größte Festung - und fängt sich an den restlichen 23 Spieltagen maximal 13 Tore. Und sollte Napoli Stars verletzungsbedingt verlieren und ins Straucheln kommen, schreitet Juve in Sachen Spitzenplatz ein.

4. Champions League für Lazio: Maurizio Sarri zeichnet seit 2021 für die Römer verantwortlich, hat die Biancocelesti aufs nächste Level gehoben und steht aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Auch die erst sechs errreichten Saisontore von Kapitän und Garant Ciro Immobile fallen dabei wenig ins Gewicht, sodass die Hauptstädter am Ende diesen vierten Rang nicht mehr hergeben.

5. Inter fällt komplett raus: Auch wenn der 2021er Meister aus Mailand auch schon starke Auftritte gespielt hat, so fallen die bereits fünf (!) kassierten Niederlagen doch sehr ins Gewicht. Und lassen die Nerazzurri um Akteure wie Weltmeister Lautaro Martinez oder Routinier Edin Dzeko derzeit nur in der Europa League einlaufen. Sollte der zurückgeholte Romelu Lukaku zudem weiterhin oft angeschlagen sein, wenig spielen und vor allem kaum treffen, droht sogar noch mehr Ungemach. Schließlich lauert starke Konkurrenz.

6. Atalanta zurück auf der europäischen Landkarte: Nach erfolgreichen Jahren samt der ersten drei Champions-League-Teilnahmen erwischte es Bergamo im letzten Jahr und der Klub aus der Lombardei verpasste gar komplett das UEFA-Geschäft. Nun aber funktioniert das von Trainer Gian Piero Gasperini orchestrierte Atalanta wieder, vor allem auch wegen Ex-Leipziger Ademola Lookman. Die Europa League wird es deswegen am Ende der Spielzeit sein.

7. Die Roma gewinnt die Europa League und verliert "Mou": Die Installation von José Mourinho als Coach der Giallorossi zahlte sich schon am Ende der ersten Serie-A-Saison aus. Der Gewinn der Europa Conference League bedeutete den ersten internationalen Titel für die stolzen Hauptstädter nach 61 Jahren. Am Ende dieser Spielzeit gelingt dem "Special One" dann direkt der Coup in der Europa League, nur dass er sich im Anschluss oder schon vorher für ein Engagement als portugiesischer Nationaltrainer entscheidet.

8. Arnautovic wird Torschützenkönig: Immobile, der amtierende Capocannoniere des italienischen Fußballs (27 Treffer in 31 Partien 2021/22), ist bereits erwähnt worden. Der Lazio-Stürmer hinkt der eigenen Erwartungshaltung hinterher und ermöglicht so einem neuen Akteur den Gewinn der Kanone. Sein Name wird Marko Arnautovic sein. Der Angreifer des FC Bologna und ehemalige Bremer kommt bereits auf acht Tore in 13 Spielen, liegt damit knapp hinter Napoli-Ass Osimhen und wird den ehemaligen Wolfsburger noch holen.

Krönt sich Marko Arnautovic im Dress des FC Bologna zum Serie-A-Schützenkönig? IMAGO/Independent Photo Agency

9. US Salernitana steigt erneut nicht ab: 2021/22 hat der Klub aus Salerno erstmals in der Serie A gespielt - und auf dramatische Art den angestrebten Klassenerhalt geschafft. Nun haben sich die Hafenstädter etwas mit dem bereits 37-jährigen mexikanischen Haudegen Guillermo Ochoa im Tor verstärkt und damit den nächsten Schlüssel gefunden. Erneut wird der Verein nicht absteigen.

10. Mit Genua zerbröselt der nächste Traditionsklub: Sowohl Cagliari Calcio (zuvor sechs Jahre am Stück im Oberhaus) als auch der CFC Genua (15 Jahre) sind in der vergangenen Saison in die Serie B abgestiegen. Nun wird es das seit zehn Jahren kontinuierlich erstklassig spielende Sampdoria, das an den ersten 15 Spieltagen nur einen (!) Dreier erreicht und erst sechs Tore geschossen hat, erwischen.