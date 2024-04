Meister-Matchball für Bayern: "Am 4. Mai machen wir es klar"

Die Bayern-Frauen haben sich auch von Werder Bremen nicht aufhalten lassen. Das bedeutet nun: Am nächsten Spieltag kann die Meisterschaft schon entschieden werden.

Die Frauen des FC Bayern haben einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Das Team von Trainer Alexander Straus besiegte Werder Bremen am Montagabend zum Abschluss des 19. Spieltags mit 3:0. Es war der neunte Sieg in Serie - die Münchnerinnen bleiben damit in der Bundesliga in dieser Saison ungeschlagen.

So souverän, wie das Ergebnis den Eindruck erweckt, lief es zunächst nicht. "Die Bremerinnen haben es uns besonders in der ersten Halbzeit schwer gemacht", erklärte Jovana Damnjanovic nach dem Spiel dem Vereinsmedium. "Die Defensive von Bremen stand ziemlich gut und sie waren aggressiv in den Zweikämpfen." Und so stand es zur Pause 0:0.

"Im zweiten Durchgang waren sie dann gefühlt etwas müde und nicht mehr so präsent. Das haben wir ausgenutzt", sagte Damnjanovic, die selbst mit einem Heber fast von der Mittellinie (57.) zuschlug. Zuvor hatte Magdalena Eriksson am heimischen Campus per Kopf (48.) getroffen, in der Nachspielzeit überwand Georgia Stanway (90.+5) ebenfalls aus großer Distanz Werder-Torfrau Livia Peng.

So ein Tor habe ich noch nie in meinem Leben geschossen. Jovana Damnjanovic

"Da hätten wir sogar noch mehr Tore erzielen müssen", sprach Damnjanovic über den zweiten Durchgang. Die Freude über den Sieg und ihr Traumtor überwogen aber natürlich. "So ein Tor habe ich noch nie in meinem Leben geschossen", strahlte die 29-jährige Serbin. "Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so eines schießen kann. Normalerweise erziele ich Tore immer aus dem Sechzehner."

Mit nunmehr 51 Punkten und sieben Zählern Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg führen die Titelverteidigerinnen die Tabelle drei Spieltage vor Schluss weiterhin an. Damit können sich die Bayern-Frauen am nächsten Spieltag mit einem Auswärtserfolg bei Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 4. Mai, 12 Uhr) vorzeitig die Deutsche Meisterschaft sichern. Am kommenden Wochenende pausiert die Liga wegen den Halbfinals - ohne deutsche Beteiligung - in der Champions League.

"Wir haben es jetzt in der eigenen Hand. Die Vorfreude ist enorm nach dem Sieg heute, weil es jetzt wirklich nur noch 90 Minuten sind, bis wir es über die Linie gebracht haben", sagte Nationalspielerin Klara Bühl. Und auch Damnjanovic gab sich siegessicher: "Wir lassen uns den Matchball nicht nehmen. Ich glaube, am 4. Mai machen wir das klar."