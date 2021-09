Meister im Mittelmaß: Lille und das verlorene Prunkstück

Im Mai noch Sensations-Meister, jetzt das große Sorgenkind der Ligue 1. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem VfL Wolfsburg drängt sich die Frage auf: Was ist mit Lille OSC passiert?

Klatschen gegen den Fehlstart: Jocelyn Gourvennec gibt bislang kein glückliches Bild in Lille ab. imago images/PanoramiC

"Der Druck von außen", betont Jocelyn Gourvennec, "wird nie so stark sein wie der, den ich mir selbst mache." Wer das sagt, um den kann es nicht allzu gut gestellt sein. Klar, eigentlich konnte der Trainer von Lille OSC ja nur verlieren. Zu groß war die Leistung, die sein Vorgänger Christophe Galtier mit den Nordfranzosen vollbracht hatte. Meister, völlig überraschend vor dem Pariser Star-Ensemble: Mehr geht nicht. Das wusste aber auch Galtier.

Der verabschiedete sich nach dem großen Coup in Richtung Nizza. Dort gibt es Geld, in Lille nicht mehr. Der Meister, im Winter nur knapp einer Insolvenz entgangen, war aufgrund seiner finanziellen Probleme im Sommer gezwungen, zwei Garanten der Meister-Saison zu verkaufen. Mittelfeld-Stratege Boubakary Soumaré ging zu Leicester City, Torhüter Mike Maignan zur AC Milan. Hochkarätiger Ersatz kam nicht, der teuerste Neuzugang war noch Amadou Onana vom Hamburger SV, der bislang kaum eine Rolle spielt.

"Wir brauchen mehr Seele": Lilles Defensiv-Bilanz spricht Bände

Gourvennec, vor seiner völlig überraschenden Installation zum Galtier-Nachfolger über zwei Jahre ohne Klub, versucht bislang, alles irgendwie ähnlich zu machen wie sein erfolgreicher Vorgänger. Gleiche Spieler, gleiches Spielsystem - ungleich geringerer Erfolg.

"Wir brauchen mehr Seele, mehr zusätzliches Engagement und Energie", bemängelte der Coach zuletzt nach dem 1:2 in Lorient. Von den ersten fünf Ligaspielen hat der amtierende Meister gerade mal ein einziges gewonnen. Noch beunruhigender: Das Prunkstück der letzten Saison ist zur Achillesferse geworden. Elf Gegentreffer hat Lille schon nach fünf Spielen kassiert - fast schon halb so viel wie in der gesamten Vorsaison, als Lille mit 23 Gegentreffern einen der besten Werte der gesamten Ligue-1-Geschichte schaffte und beeindruckende 21-mal zu Null spielte.

Welch großen Anteil Defensiv-Guru Galtier mit seinem auf Stabilität und Balance bedachten System am Erfolg der vergangenen Saison hatte, ließ er besonders Gourvennec spüren: Das 4:0 mit Nizza in Lille Mitte August glich einer Demonstration von Galtiers Überlegenheit gegenüber seinem Nachfolger. Und: Mit Nizza hat Galtier noch immer kein Gegentor kassiert. Zufall? Unwahrscheinlich.

Gourvennec sucht - logischerweise - andere Ausflüchte. "Die Probleme liegen nicht in der Strategie oder in der Organisation", befand er auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (21 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir müssen das Niveau anheben, vor allen Dingen in Sachen Konzentration." Sonst dürfte sich der Meister bald dauerhaft im Mittelmaß wiederfinden.