Meister Düsseldorf auch ohne Boll im Play-off-Endspiel

Wieder war Mühlhausen chancenlos: Borussia Düsseldorf ist der erste Finalist der Tischtennis-Bundesliga 2022/23. Saarbrücken kann am Freitag nachziehen.

Titelverteidiger Borussia Düsseldorf hat auch ohne seinen verletzten Topstar Timo Boll erneut das Endspiel um deutsche Tischtennis-Meisterschaft erreicht. Der Hauptrunden-Sieger gewann am Donnerstagabend das zweite Play-off-Halbfinale gegen Post SV Mühlhausen aus Thüringen mit 3:0 - wie im Hinspiel.

Die Punkte für die Borussia holten der Schwede Anton Källberg sowie die beiden deutschen Nationalspieler Dang Qiu und Kay Stumper. Rekordmeister Düsseldorf gewann die deutsche Meisterschaft bereits 32 Mal.

Kommt es zur Neuauflage von 2022?

Der 1. FC Saarbrücken kann die Endspiel-Teilnahme am Freitagabend mit einem Sieg in Ochsenhausen perfekt machen. Das erste Halbfinale hatte der Champions-League-Sieger vor heimischen Fans 3:1 gewonnen, die zweite Begegnung findet am Freitag (19 Uhr) in Biberach statt.

Das Finale findet am 9. Juli in Düsseldorf statt. Im vergangenen Jahr hatte die Borussia durch ein 3:2 gegen Saarbrücken den Titel geholt.