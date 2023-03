Meister Berlin verpasst die Play-offs - Köln verdrängt DEG von Platz sechs

Die Play-offs in der DEL finden ohne Meister Eisbären Berlin statt. Der Titelverteidiger verpasste nach dramatischem Finish am finalen 60. Spieltag der Hauptrunde im Fernduell mit Aufsteiger Löwen Frankfurt Platz zehn knapp.

Schrammte am Ende knapp an Platz zehn vorbei: Die Eisbären Berlin. IMAGO/Nordphoto

Der Champion der vergangenen beiden Jahre verlor zum Abschluss der Hauptrunde am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:4 nach Penaltyschießen. Die Play-off-Qualifikationsrunde findet damit stattdessen mit Aufsteiger Frankfurt statt, der 4:3 nach Verlängerung gegen die Augsburger Panther gewann. Zwischenzeitlich hatten Berlin am Sonntag nach 2:0-Führung gegen die Wild Wings anfangs des zweiten Drittels in der Live-Tabelle sogar vor den Hessen rangiert.

Gegner der Frankfurter von Dienstag an ist die Düsseldorfer EG, die durch ein 0:4 gegen die Adler Mannheim noch die direkte Viertelfinal-Qualifikation verspielte. Die Kölner Haie zogen ein 8:2 gegen Absteiger Bietigheim Steelers noch am rheinischen Erzrivalen vorbei.

Kuriose Konstellation: Nürnberg bleibt in Bremerhaven

In der zweiten Paarung der Quali-Runde, in der zwei Siege aus maximal drei Spielen zum Weiterkommen nötig sind, treffen die Fischtown Pinguins und die Nürnberg Ice Tigers aufeinander, die bereits am finalen Spieltag in Bremerhaven gegeneinander spielten. Die Franken siegten nach Penaltyschießen mit 3:2 und werden nun für Spiel eins der Serie gleich Vorort bleiben.



Die Sieger beider Quali-Serien spielen im Viertelfinale ab dem 14. März gegen Hauptrundensieger EHC Red Bull München und den Zweiten ERC Ingolstadt. Als Viertelfinalserien stehen bereits der DEL-Klassiker Mannheim gegen Köln sowie Straubing gegen Wolfsburg fest.