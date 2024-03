Grit Jurack ist Deutschlands erfolgreichste Nationalspielerin, die Linkshänderin konnte bislang als einzige Spielerin die Marke von 300 Länderspielen knacken. Jurack wurde 306 Mal vom DHB berufen, war bei den letzten beiden Medaillengewinnen des DHB bei den Weltmeisterschaften 1997 und 2007 als Dritte dabei.

Das Podium komplettieren Michaela Erler (285) und Petra Uhlig (282). Letztere ist allerdings Rekordspielerin der DDR, wurde dreimal Weltmeisterin im DHV-Trikot und holte Silber und Bronze bei Olympischen Spielen. Auch Erler holte 1993 als Kreisläuferin den WM-Titel, gewann ein Jahr später noch einmal EM-Silber.

Insgesamt haben 22 Spielerinnen die Marke von 200 Länderspielen geknackt, 13 weitere kommen auf 150 oder mehr Auswahlspiele. Davon sind die Spielerinnen von Markus Gaugisch noch ein wenig entfernt.

Aus dem aktuellen Kader für die EM-Qualifikation gegen die Slowakei verfügen bislang nur Emily Bölk und Meike Schmelzer über die Erfahrung von mehr als 100 Länderspielen im DHB-Trikot. Am Sonntag in Düsseldorf wird auch Julia Behnke in den Klub 100 aufgenommen, zum festen Stamm gehört auch die aktuell verletzte Xenia Smits (110).

chs

Meiste Handball-Länderspiele für Deutschland