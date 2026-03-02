"Meinem Körper sehr viel abverlangt": Doppel-Olympiasiegerin Brignone beendet Saison

Die zweimalige Olympiasiegerin Federica Brignone wird in der zu Ende gehenden Weltcup-Saison kein Rennen mehr bestreiten.

Nach zwei Goldmedaillen bei den alpinen Olympia-Rennen in Cortina d'Ampezzo und ihrer Weltcup-Teilnahme am vergangenen Wochenende in Soldeu (Andorra) ist für die Italienerin Federica Brignone in diesem Winter Schluss. Dies teilte die 35-Jährige am Montag in den sozialen Medien mit.

"Ich glaube, ich habe meinem Körper in den vergangenen Monaten sehr viel abverlangt", ließ Brignone wissen und wird somit weder in ihrem Heimatland an den Rennen in Val di Fassa teilnehmen noch am Weltcup-Finale im norwegischen Kvitfjell. In Soldeu war Brignone in den beiden Super-G-Rennen Achte und 15. geworden, fuhr dabei sichtlich in manchen Passagen nicht am Limit.

Fortsetzung der Reha-Maßnahmen

"Ich habe versucht, die Saison fortzusetzen, aber jetzt fordert mein Körper seinen Tribut. Deshalb nutze ich das Saisonende, um mir eine Pause zu gönnen", so Brignone weiter, die anschließend die Rehabilitation "bestmöglich" fortsetzen möchte, die in jüngster Zeit "natürlich stark eingeschränkt" gewesen sei.

Brignone hatte nach ihrer schweren Bein-Verletzung bei den nationalen Meisterschaften im April 2025 lange Zeit scheinbar vergeblich um ihr rechtzeitiges Comeback für die heimischen Winterspiele in Cortina gekämpft, es aber dann doch noch gerade rechtzeitig zurück auf die Piste geschafft - um dann sensationell Gold in Super-G und Riesenslalom zu gewinnen.

Spekulationen über baldiges Karriereende

Kürzlich war auch über ein baldiges Karriereende Brignones spekuliert worden. Der Gazzetta dello Sport hatte die Olympiasiegerin vergangene Woche mitgeteilt: "Wenn es eine Qual sein muss, weil es mir zu schlecht geht, werdet ihr mich nächstes Jahr wohl kaum sehen."

Die schwere Verletzung wirkt also weiterhin nach bei ihr. La Repubblica hatte Brignone zuletzt wissen lassen, dass der Preis für den kapitalen Sturz und der folgende Kampf ums Comeback hoch war. "Ich würde beide Olympia-Medaillen eintauschen, um in der Zeit zurückzureisen und diese Verletzung nicht erleiden zu müssen", sagte sie seinerzeit.